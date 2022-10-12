LOEWE手袋2023｜春夏新手袋率先看　水餃包Paseo成話題之作！

LOEWE手袋2023｜LOEWE是近年深受女生喜愛的品牌，其中的 Puzzle、Hammock 等經典手袋系列亦大受歡迎，每次推出新款新色，都瞬間牽起搶購熱潮！早前在巴黎時裝周上，LOEWE就展示了2023年的春夏系列服飾及手袋，除了有為經典系列注入新特色，亦推出了新款水餃形手袋 Paseo 系列，相信必定會成為這季度的話題之作！



LOEWE手袋2023｜Paseo 水餃包

LOEWE 以往大受歡迎的手袋款式，例如 Puzzle、Hammock、Flamenco 等憑著其獨特袋形與實用性俘虜不少女人心，而於早前時裝周中展示的新款水餃包 Paseo 也不例外，採用細長流線型設計，仿如一隻水餃一樣，單憑外型已經瞬間成為全場焦點。

LOEWE手袋2023｜Paseo 水餃包（LOEWE 官網）

水餃袋款提供多款顏色可供選擇，在時裝秀中以夢幻粉紫色最為亮眼，迷倒不少少女心。手挽款式以外，還設有鏈帶款式，黑色主色配以金色鏈帶，充分展現出高雅感，相信這款 Paseo 手袋系列一推出必定會引來一眾女生爭相入手，成為新一季的話題之作！

LOEWE手袋2023｜Puzzle 手袋、Flamenco 手袋

Puzzle 與 Flamenco 一向都是 LOEWE 的搶手款式，其中 Puzzle 手袋更可說是品牌的經典之最，採用長方體配以獨特的幾何線條，加上長正袋形實用性高，絕對值得熱愛入手別具特色手袋的手袋迷入手。Flamenco 的人氣亦不輸 Puzzle，品牌利用皮革呈現出裙子的弧度，造型猶如舞動中的裙擺，立體感十足，並散發出優雅氣質，同樣大受歡迎。

LOEWE手袋2023｜Flamenco 手袋（gettyimages）

在 2023春夏系列之中，品牌就把田園風注入到這2款經典袋款之中，手袋採用光澤面料，並在袋面上印上花草圖案，春夏氣息滿溢！

LOEWE手袋2023｜Puffer Goya手袋

LOEWE 的 Puffer Goya手袋系列自推出以來已深受女生喜愛，採用枕頭蓬鬆感設計，對女生帶來新的感官與觸感維度，配以可拆卸式金屬甜甜圈鏈，優雅感與時尚感兼備。2023春夏再為這系列注入新意，相信又會再掀起搶購潮了！