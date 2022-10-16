5對大地色波鞋推介　NIKE AF1、ASICS、NB574跑鞋襯長襪溫柔顯瘦

撰文：Niusnews妞新聞
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健康飲食意識抬頭、減脂風氣盛行之下，自帶淡淡的椰子清香、營養豐富的植物奶「椰奶」，也成為許多名人的最愛，不如也給OOTD來一杯（雙）？保證從腳開始又美又健康（笑）！

妞編輯網羅了各大運動品牌熱騰騰推出的「椰奶米球鞋」，不輸奶油小白鞋的百搭功力、同時又增添微糖甜度，打造出好感度100％的溫柔氛圍（大概是《非常律師禹英禑》春日暖陽那種）！

呼喚喜歡大地色系的女生！把這些波鞋帶回家準備迎接聖誕及除夕吧～（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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2022椰奶米球鞋推薦：

1. PUMA Thunder Spectra 老爹鞋

當高顏值、搭配力、增加效果集結於一雙…根本是女孩們最夢寐以求的穿搭神器啊！PUMA的爆款復刻「Thunder老爹鞋 」就是這麼欠買，採用高質感麂皮、皮革及網布異材質拼接鞋面打造，即時是簡約椰奶配色也很有層次感，同時拼接紅綠線條色塊、視覺亮點馬上出來，最重要的「超厚鞋底」還加入流線型線條層層堆疊～

2. New Balance 574 U574RZ2

這雙號稱國民跑鞋、30年不敗的經典New Balance 「574」，想跟上大勢復古潮流的你，超推先收色彩飽和度低、簡約又柔和的椰奶米配色款！圓圓的鞋頭＋圓潤流線感的鞋身是574 Premium OG系列的招牌，整雙都用淺米色打造而成超耐看，還特別在鞋舌以及鞋後的LOGO處小小點綴「夏日寶寶藍」，是不是越看越可愛？

同場加映：厚底小白鞋5大推薦　輕防水adidas波鞋、Converse、PUMA甜美百搭（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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3. ASICS JOGGER X81

ASICS的「JOGGER X81系列」也好燒！源自1980年代的跑鞋靈感、保有簡約俐落的日系基因，運用椰奶米＋奶油白混搭出溫柔又俐落的男女通殺高顏值，鞋面運用異材質的拼接與抗撕裂布料重新塑造，細節處處是亮點，另外以內建緩震的中底科技並強化舒適性能，舒適度有保證～

4. NIKE AIR FORCE 1 '07 LV8

NIKE經典AIR FORCE 1也能收「椰奶米配色」版本！清爽的風化帆布和絨面材質，整雙鞋面染上溫柔、暖暖的米色系，在鞋側招牌勾勾處以「奶油白」勾勒，還能找到搭配特殊織紋鞋帶，低調不失亮點，低筒設計還能偷偷修飾腿型，穿洋裝套上一雙就很時髦～

5. adidas Originals NMD_V3

椰奶配色本身很柔，但如果加上帥帥、前衛的鞋型，就是進入時髦小姊姊行列的入場卷（笑）！adidas Originals的「NMD_V3鞋款」，整雙米到底，卻在鞋舌、腳跟織條加上經典標語以及三葉草圖示，彰顯獨特個性，同時採用全新設計的網眼材質包覆，後腳跟與中底連接穩定邊條以半透視TPU材質覆蓋，展現高機能性。

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