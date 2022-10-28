識破網購陷阱！律師曝詐騙網站5大穿崩位　客服電郵地址藏大破綻

看到特價、sale、出清特賣，這些重要關鍵字，想要第一時間衝刺購買，這一切都是人之常情，超級合理～



小編我完全懂你（點頭）但是，也要提醒你，在準備失心瘋之前，請一定要先仔細觀察網站，李怡貞律師就在《女人我最大》節目上，傳授了分辨詐騙網站5招，下單前，眼睛一定要看清楚呀！

識破詐騙購物網站的5大破綻，不要再傻傻被騙了！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 15

詐騙購物網站太多了！

李怡貞律師在節目上說：「現在詐騙是一個專業，現在詐騙的技術，已經日新月異」她自己也不小心點進詐騙網絡的網站中，那些網站乍看之下，都寫著非常正常的英文來以假亂真，稍稍有點想要貪小便宜的心態，就很有可能會上當。

假網站商品圖

李怡貞律師提到，在逛網店的時候，正版的網站就會有商品多種角度的照片，然而，詐騙網站中的商品圖，多半都只有一張，或是你可以清楚看出，照片很模糊，一看就是盜圖來當作商品圖。另外，正版的網站上，還會有model的宣傳圖，從照片中，你就能觀察到不對勁的地方。

同埸加映：網上買衫最怕照片與實物不符 5招網購攻略教你避免中伏衣不稱身（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 10

網站永遠都在打折

不分淡季旺季、沒有什麼雙11、雙12、XX節的優惠促銷，詐騙網站點進去，主頁永遠有大大的SALE字樣，甚至還會有3折（70% OFF）這種驚人折價，李怡貞律師就吐槽，「怎麼會有那麼便宜？正品都不可能會有打到骨折的程度」看到太過低價的售價，就請離開這個詐騙網站吧......喔對！小編補充，有陣子網路上很流行的「關店出清」，那些絕大多數，都是假貨，別被一時的話術給騙了。

客服email是破綻

有些詐騙網站，真的很！貼！心！因為它會在最下方的位置附上客服網址，不過，李怡貞律師揭穿這些信箱，「如果上面是gmail那種免費信箱，就絕對是假的！」她補充，有些網站甚至是給很奇怪的LINE ID！通常正版的網站，因為他們的商標、網域都是有價值的，所以就會有自己的信箱，小編舉例，例如你在女大的電商平台買東西，有問題時，你所連絡的信箱會是有tvbs結尾的shop@tvbs.com.tw，不會是其他信箱。

同埸加映：4間小資女大愛的服裝網店 知性上班穿搭、休閒文青款、山系都有（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 23

藝人代言要看有沒有藍剔

有一陣子非常盛行（現在其實也是會時不時出現）的「 一頁式購物網站」，內文很有可能會出現多位藝人的代言，李怡貞律師就提到，現在的詐騙網站都很厲害，可能會創一個假的藝人帳號，或是直接拿取藝人的照片，重新合成，讓你誤會藝人有代言，在看到這些圖片或連結時，務必留意，看看藝人社群頁旁邊有沒有「驗明正身」的藍剔吧！

結帳頁面有異常也不對

在準備結帳的時候，有些詐騙網站也都能把正版網站的頁面完整複製，讓你一步步步入詐騙的陷阱中，李怡貞律師指出，正常交易就會有單據！如果你的信箱沒有收到，可以透過申請「止付貨款」及「退貨退款」來防止自己被騙錢，在七天鑑賞期內致電給物流公司，要求不要付款給寄件人並申請退貨，超商取貨的話，就是索取寄件人聯絡方式，要求退貨退款，信用卡支付，也能打電話給銀行，要求止付。

最後，李怡貞律師提醒大家，在你發現，想要購買的單品，「只要它的價格低於市價太多，你就要意識，這可能是假的網站」售價太過低廉的東西不要亂買，當你被詐騙後，是找正版網站、藝人、律師，錢都要不回來的，一切還是在有信譽的網站上消費，才是安全之策喔！

延伸閱讀：

收到「防疫補助」簡訊是詐騙千萬別點！4大QA教你辨別真假，這樣做避免再收惡意簡訊

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】