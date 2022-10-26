ZARA精選10件針織毛衣　露腰短版冷衫、高領針織衫當裙著約會必備

天氣逐漸轉涼，很多針織毛衣控應該很高興可以做些層次搭配了！



很愛逛街的小編，這一次就要來盤點Zara官網10件針織毛衣單品，有定番條紋、拉鍊設計，也有oversize或是小露性感的款式，不論是平日的OL職場套裝組合，或是週末趁著好天氣出遊，搭配選擇丹寧系列的牛仔褲、短裙，針織毛衣絕對是秋冬不可少的時尚單品！

小編精選10件ZARA針織毛衣，不論妳是行復古、斯文、慵懶路線通通都能滿足！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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打破厚重印象，針織疊穿、反穿超時尚！

1. COZY高領針織衫

為秋冬帶來清涼感的薄荷綠，這款針織衫的花紋以米色和淺綠色交互勾織而成，適合搭配淺色單品，例如一件蕾絲背心洋裝，無論是外加疊穿或是內穿當作打底裙，都能在深色為主的秋冬為人帶來而目一新的感覺！

2. 針織V領開襟衫

穿開襟針織衫穿得很無聊了嗎？那麼你可以試試看把它反著穿！每個人衣櫃都有的基本色款，只要將它扣子扣好像是普通上衣套頭穿起來，你就會得到一件全新的素面針織衫，背後是讓人眼前一亮的巧思，小露性感的美背線條！

秋冬不要包太緊，露出腰線更加分！

3. 反針編織短版針織衫

誰能抗拒這個酷又率性的藍色針織！平衡了寬鬆和貼身，為你保留了剛好的優雅餘裕，讓你舉手投足充滿自信，不再被尷尬版型煩擾。短版的設計可以適時的露出一點腰部線條，搭配高腰褲裙，輕鬆拿捏你的完美比例！

4. 花卉刺繡針織衫

這款針織衫帶了一點溫柔的夏天元素，迷你黃色小花的刺繡真的是很可愛別緻！貼身的剪裁和小範圍的針織簍空設計，特別適合身材姣好的朋友，能在秋冬來帶一絲不同的夏季氣息！

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寬鬆版型，打造法式鬆弛感

5. 100% 羊毛 V 領針織衫

這件秋季氛圍感十足的焦糖色羊毛V領針織衫，小寬袖設計充滿亮點。擔心粗紋針織顯胖的朋友，不妨綁一個慵懶的低馬尾，露出乾淨的鎖骨和脖頸線條為你心機加分，寬鬆的版型也能穿出法式女人味！

6. V 領開襟衫

乖乖牌的白色開襟衫這樣穿一點都不無聊！夏天才強勢回歸的迷你裙，到了秋冬可不要急著收起來，搭配針織衫和一雙過膝長靴，打造俏皮又不失女人味的時尚風格。針織衫兩側小開岔的設計，讓這基本款針織衫更多一分隨性！

7. 層疊披肩領針織衫

布料看起來像棉花糖一樣蓬鬆柔軟！這款溫柔的奶油針織衫，上半部披肩的多層次設計除了加倍保暖外，也讓這款針織衫也不顯得單薄無聊，簡單搭配一件牛仔褲就能夠有慵懶冬日造型！

8. 羅紋針織衫

秋冬就是要來一點亮眼的跳色！這款綠色羅紋針織衫百搭有型，小編最喜歡它兩邊不對稱的拼接袖口設計，看上去十分低調卻有亮點。胸前的大V領能稍微提升秋冬穿搭的見膚度，讓你的秋冬毫不壓抑，盡情展現你的時髦風格！

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美式復古感必備條紋

9. 羊毛和羊駝毛混紡條紋針織衫

條紋針織衫怎麼穿都不會出錯！簡簡單單就能穿出性格感，低飽和黑白灰的條紋配色，這個經典色系讓它的可塑性超強，不論是街頭風格或是內搭襯衫走學院風，都好看的不會讓你失望，絕對是兼具實用和外型的一件針織衫。

10. 拉鍊條紋針織衫

這件是小編的一眼命定款！看似無聊的米色打底和黑色細條紋的一件標準版型針織衫，領口處卻做了一個特殊的拉鍊設計，拉起來是高領衫，拉鍊拉下來就是不對稱的大V領，隨時小露你的獨特叛逆！

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