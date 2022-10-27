長靴推薦2022｜OL長靴600多元秋冬必備！女星至愛長靴百搭修腿形

長靴推薦2022｜踏入秋冬，各位女士又是購物的最佳藉口了！長靴當之無愧是秋冬最佳的時尚單品，是鞋櫃的「常勝將軍」。隨意搭配半身裙、長褲都輕鬆穿出時尚感。最重要是無論任何穿搭風格、任何身形或身高都能夠穿出個人特色，加上長靴完美包著腿，修飾美腿且顯瘦效果滿分，《01女生》記者為大家推介以下幾款長靴款式，通勤外出都能令整體穿搭都俐落幹練。



長靴推薦2022｜秋冬必備長靴8大鞋款，修飾腿形又有型 （YouTube@BlackPink 截圖）

秋冬必備長靴8大鞋款 修飾腿型又有型

長靴推薦2022｜DIOR EMPREINTE BOOT HK$17,900



近年DIOR的整體設計都愈趨年輕化，新推出的長靴亦漸漸深受不少女士歡迎及喜愛。這款 Dior Empreinte 長靴在時裝展早已亮相，黑色小牛皮皮革配上金色飾面「CD」扣環。長靴的設計靈感來自於馬術主題，整個設計不失馬術風格外，亦盡顯休閒高雅的風格。

時髦百搭長靴推薦｜DIOR EMPREINTE BOOT HK$17,900（ DIOR）

長靴推薦2022｜Tory Burch THE RIDING BOOT USD$648



Tory Burch 一直都是小資女大愛的品牌，性價比高又具設計感。時尚單品方面長靴亦是一個不錯的選擇，不少名人、女星都愛穿Tory Burch 長靴，百搭且舒適度佳。這對 THE RIDING 棕色配色，鞋身設有 Tory Burch 的經典標誌，而棕色長靴比起經典黑色更為百搭，任何風格都可輕鬆駕馭。

長靴推薦2022｜Tory Burch THE RIDING BOOT USD$648 （Tory Burch）

長靴推薦2022｜Alexander McQueen Tread Slick Boot HK$11,600



Alexander McQueen 的波鞋是它們家的皇牌熱賣時尚單品，所有潮人都擁有一對。不過對於波鞋不感興趣的女生，亦不妨考慮入手 Alexander McQueen 的長靴吧！這款綁帶長靴相當特別，黑色亮面小牛皮配有坑紋橡膠厚底，圓形鞋頭及膝長靴完全修飾腿型的問題，另配以搭扣細節，側面拉鏈開合，型格又獨特。

長靴推薦2022｜Alexander McQueen Tread Slick Boot HK$11,600 （Alexander McQueen）

長靴推薦2022｜Prada Monolith brushed rois leather and nylon boots HK$20,100



這款是 Prada 最熱賣的雙口小包款綁帶長靴，不少名人及潮人都有穿過這雙鞋，腳踝處有小包設計，又可拆除下來十分方便，一對鞋設有3種穿法，百搭亦划算。另外，厚底設計5.5cm的輪胎底設計獨特，個子矮小的女生都穿得很好看。

長靴推薦2022｜Prada Monolith brushed rois leather and nylon boots HK$20,100（ Prada）

▼▼▼【按圖看】長靴推薦2022｜突然低溫驟降也不怕，長靴筒剪裁助勾勒完美的身材線條，百搭同時又不失時尚感！▼▼▼