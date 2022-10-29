2022年10款名牌耳環推介 全部$5000 以下！CHANEL、DIOR高雅大氣

耳環推薦2022︳初次購買名牌，手袋的價格可能會有點高，飾品就會更易入手！這次就為大家推介10款2022年新款耳環，最平$2,850 就可以買到，不妨趁著年末選購些新飾品好好獎勵自己！



2022 新款名牌耳環推介1：CHANEL 金屬、水晶及玻璃珍珠耳環 HK$4,900

CHANEL 訢款耳環沿用經典「雙C 」（圖@CHANEL官網）

CHANEL這款耳環以標誌性的「雙C 」作為主角，並配上水晶、玻璃及珍珠作點綴，給人一種雅氣的感覺。中間再夾著較大顆的水晶和珍珠，相信一戴上就會吸引住大家的視線。

2022 新款名牌耳環推介2：DIOR Tribales 吊飾耳環 HK$4,400

DIOR Tribales 吊飾耳環很聖誕節氣氛，可以先買！（圖@DIOR官網）

DIOR 的這款星星吊飾耳環採用不對稱的設計，一邊是「CD」標誌吊墜再飾以銀色水晶，另一邊以星形吊墜同樣飾以銀色水晶，兩邊耳環都配有品牌經典白色樹脂珍珠，整體以金色為主調，既簡約又夠大氣。

2022 新款名牌耳環推介3：DIOR Clair Lune吊飾耳環 HK$4,000

DIOR 的玫瑰金耳環設計都很有少女感（圖@DIOR官網）

DIOR 的這款耳環以玫瑰金色為主調，設計也偏少女。正面是「CD」經典標誌，耳托位置則垂綴兩顆大小不一的水晶吊飾，是充滿細節又特別的一款！

2022 新款名牌耳環推介4：BURBERRY 珍珠細節鍍金環形耳環 HKD4,100

BURBERRY 珍珠耳環很特別！（圖@BURBERRY官網）

BURBERRY 的這款耳環以金色為主調，配以兩個吊飾，一個為水滴形充滿光澤感的珍珠，另一個則是品牌的經典LOGO。是充滿氣質的一款耳環，很適合低調或是上班族的女生。

2022 新款名牌耳環推介5：FENDI First 耳環 HK$2,890

FENDI First 耳環設計簡單又百搭（圖@BURBERRY官網）

FENDI First 標誌造型耳環，體積小巧且精緻，金色再綴以白色水晶。設計簡約高雅，不論是上班還是平日穿搭都很適合！

2022 新款名牌耳環推介6：Miu Miu 珍珠吊墜耳環 HKD 2,850

Miu Miu的吊墜長耳環很修飾臉形（圖@Miu Miu官網）

Miu Miu 這款耳環採用了兩邊不一樣設計，一邊是長耳環，垂綴Miu Miu 經典字樣標誌，戴起來相當顯眼引人注目，另一邊則是Miu Miu 的經典珍珠耳環，也是很有氣質的一款。

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