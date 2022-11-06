【上班穿搭｜穿搭日記｜ZARA】踏入秋冬，當然又是購入新衣裳的最好藉口。不過明明入手大量衣裳，總是感覺「無衫著」，之後就不斷循環「無衫著」，再不斷入手新衣服的狀態。今天《01女生》記者為大家分享「顯高穿搭術」，運用同一套路搭出4個秋冬造型。不論上班、日常或約會都適合，而且造型感滿分！



四套秋冬造型由上衣至鞋款都是採用ZARA推出的系列新品，ZARA性價比向來深受女生們歡迎，品牌的服裝設計基本上所有穿搭風格的女生都能夠輕鬆駕馭，且沒有身材限制總有一件適合。是次「顯高穿搭術」記者挑選了4種不同感覺風格的穿搭造型，即使上班一族女生亦是友好，不會營造過份端莊，同時又展現出優雅感。

ZARA｜迎秋冬最強4大穿搭術 任何女生輕鬆駕馭

【上班穿搭】顯高穿搭術｜1. 日系通勤簡約風



實不相瞞記者是一個個子矮小的女生，有不少人都會認為大衣、長裙等時尚單品對嬌小身型的人士絕不友好，但事實恰恰相反。只要適當地配搭不單單改變整個人的身型比例，而且視覺上看起來都好像變高了。第一款選擇了白色上衣外疊一件背心大衣，建議大家在挑選大衣不妨選擇輕柔布料，這樣不會營造了厚重感，且嬌小女生亦不會有種「偷穿媽媽衣服」的感覺。

至於下身方面，就挑選了一條軍綠色的開衩裙，ZARA這條半身裙設計相當特別，是一條前面開衩的裙，不但設計感強，且增添了一點的小性感。長裙可能有不少人都擔憂版型的問題，不是怕太緊，就是怕太長，而ZARA這條半身裙完全沒有這個問題，開衩的位置微微看到腿部，再配上一對厚底包頭鞋，𣊬間自帶出長腿效果。

【上班穿搭】顯高穿搭術｜2. 歐美街頭風



第二款挑選了永不退流行的牛仔布料，愛型格風格的女生，不妨可參考一下這款穿搭。一條灰色微高領的長裙，外搭一件白色襯衫再穿上牛仔大衣，想特別稱讚一下ZARA這件牛仔大衣，無論材質至版型都對嬌小女生友好，相比一般牛仔大衣這件採用了輕柔布料，而且合身外又有微微寬鬆感，完全打造出街頭風。最後同樣配上一對厚底包頭鞋，就不會顯矮了。

飾品方面，是女生們最易忽略的，大家絕對不能輕看飾品的威力。高領會較易顯肥，因此配上飾品有助𣊬間增升整個造型。至於這款穿搭穿上了一條灰色微高領的長裙再搭上一條長頸鏈就可以延伸頸部線條的視覺效果。

【上班穿搭】顯高穿搭術｜3.千鳥格英倫風



英倫風多年來深受女士歡迎，加上近年再度掀起復古風，因此千鳥格斜紋服裝重現時裝界。至於ZARA這款千鳥格套裝設有幾個配色，而記者就認為黑白千鳥格紋的套裝不容易「抄車」。另外，秋冬季當然不能沒有千鳥格紋的時尚單品，整套穿搭完美演繹復古少女風格，又不用花太多時間的配搭，最後再穿上一對黑色系帶鞋，露出腳踝顯瘦兼修長，這樣一套千鳥格套裝即時可以出門。

【上班穿搭】顯高穿搭術｜4. 韓系可甜可鹽風



最後一款大走韓系風，近年韓國基本任何文化都大受歡迎。首先上衣部分挑選了一件短版上衣，微微露出腰部，再配上一條棕色高腰皮裙。皮材質的衣服屬於耐穿又極具時尚感的單品，ZARA這條高腰皮裙具獨有的光澤，裙側又設有一個蝴蝶結，有助遮蔽小肚肚。上短下長的穿搭技巧秒變170高，最後再搭上一對厚底鞋更顯修長。飾品方面，戴上一對銀色耳環𣊬間增升整個造型，令穿搭型格又不過於誇張。

服裝提及：ZARA

飾品提及：kinks lab

