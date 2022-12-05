秋冬奶茶色手袋8大平價之選　小CK、KINAZ單肩、斜揹兩用包CP值高

今年秋冬的新版奶茶包，都美到瘋掉啊啊啊！氣溫終於降下來，讓似乎還在暑期的香港終於染上一點秋意，為了迎接蕭瑟又涼爽的換季時節…...不只衣櫥要大更新，別忘了幫陪你征戰的神隊友「增員一下」！



首推最符合秋日氛圍的大地色系「奶茶棕包包」，甜度剛好、風格百搭、價錢可愛，出門前閉眼背上也不怕出錯，絕對是你的下一任最愛通勤包，快來看看有哪些最新候選？

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1. ROBINMAY

當柔美奶茶色、結合俐落硬挺的包型，完全可以打造「溫柔又堅強」的形象（笑）！ROBINMAY這咖奶茶色肩背包不只內附零錢卡夾超實用，還在掀蓋加入絨布疊加的設計、包面點綴五金LOGO，細節處自帶低調奢華感，還能運用組裝式背帶，天天切換不同穿搭造型，約會、出遊、上班有它就夠了～

2. CHARLES & KEITH

軟軟、鬆鬆......這麼慵懶的時髦美包，是不是很有超模私服的感覺（笑）？CHARLES & KEITH（小CK）熱騰騰上架的這咖「彎月流浪包」，用溫柔奶茶色搭配金色鍊條，完美的垂墜感製造出不經意的時尚感，隨性套上簡約單品就是韓國最大勢的「꾸안꾸（好像有打扮、又好像沒打扮）」OOTD！

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3. SAMO ONDOH

最當紅的小廢包，也要收奶茶色的版本吧！眾多韓女星的愛牌SAMO ONDOH 首爾溫度，今年秋冬的這款迷你波士頓包有夠可愛，將旅行袋等比例縮超小，除了保有經典形狀，同時帶有同色系的柔軟揹帶，還能收2款大小搭成「大包配小包時髦疊搭法」，秒變身韓系小姊姊～

4. satana

誰說奶茶色只能走氣質路線，台灣品牌satana的「斜背胸包」就是這麼有個性（笑），採用獨特的「彎月袋型包型」，比起以往的機能胸包更有特色，內建滿滿軍裝風口袋，要收納多少隨身物品都可以，還有暗藏貼身拉鍊袋，超級適合在戶外活動派上用場～

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5. KINAZ

KINAZ家的這一款奶茶包，直接從包身、掀蓋、背帶、LOGO牌到扣飾處都「棕色到底」，真的是一杯（咖）真材實料的奶茶！用柔軟的天然牛皮打造，圓弧、小巧的包型，搭配古典風格轉釦，自帶些許復古氛圍，是約會洋裝的最佳拍檔。

6. Arnold Palmer

秋冬甜心教主（？）擔當奶茶棕，與初戀系女孩奶油米的相遇，聽起來就是美女的包？Arnold Palmer小雨傘牌這咖拼色手提包，2種溫柔選色結合更添獨特感，採用防潑水尼龍布打造，下雨天也不擔心隨身物品遭殃，同時內建多層收納袋、可拆式票卡夾吊飾、可拆式長背帶，實用度超優秀。

7. ZARA

這顆可以當派對小包了吧！ZARA的單肩包採用柔和奶茶棕色系，包面壓紋、同色系金屬細節展現低調質感，可調可拆式肩帶上還結合「寬版鏈條」，馬上有種時尚大牌的高級感，職場OL＋一顆氣勢滿分，重點是…價錢會不會太甜了？

8. coen

秋冬怎麼能少了軟萌、暖暖的「毛毛」呢？United Arrows旗下的日系休閒品牌「coen」出品的奶茶棕波士頓包，用蓬鬆的羔羊絨搭配合成皮革打造而成，同時採用從包包兩側延伸的大包口、雙拉鍊設計，能夠自由調整開口大小，背上身超療癒～

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