4個大容量小眾手袋品牌推介　SAMO ONDOH、VEMAR、satana實用易襯

在挑選手袋時，你是美觀派還是實用派呢？不知道姊妹們是否曾在選購手袋時因為款式及功能性之間猶豫不決，看到可愛的小廢包很想帶回家，卻又想到家裡已經有不少裝飾性包款。



然而，市面上還是有許多具搭配性且容量足夠出處逛街的手袋，今回 Dappei 就來推薦四家各有特色的高 CP 手袋，一起看下去吧！

4間高CP值手袋品牌推介，想擁有時下it Bag的同時也不傷荷包。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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＃SAMO ONDOH

首先是來自韓國的設計師品牌「SAMO ONDOH 首爾溫度」，多變的款式、鮮明的色彩搭上簡約的設計，可愛又前衛的包款造型充分展現個性，身為穿搭教課書的明星們也難以抵擋其魅力，像是炫雅、Jessi、鬼鬼 ⋯⋯ 等都是它的粉絲，且在韓國亦是深受女孩們喜愛。

「SAMO ONDOH 首爾溫度」高質感的精心設計，使得五大包款成為歐膩們穿搭必備；線條簡約但能依據場合不同更換背帶的牛角包、俏皮的馬卡龍色系皮質蛋殼包、立體且有足夠容量的手提翻蓋胖胖包與方立體胖胖包，及搭配個性金屬鏈又能突顯穿搭品味的熱門款雲朵包，推薦給喜歡視覺上有強烈造型感的搭黨們。

＃satana

台灣的原創袋包品牌 satana 已深耕 18 年，對該牌來說 18 意味著秉持初心、蛻變轉大人的成熟階段；本季推出的 Soldier 系列包括：斜背包、手提包、零錢包、購物袋 ⋯⋯ 等新品，設計簡單俐落，不管上班、日常都好搭配，部份包款還有防水效果，相當適合香港潮濕多雨的氣候，特殊的色系更使軍事機能包款多了活潑的氛圍，也讓搭配性更廣！

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＃LOJEL

來自日本的 LOJEL EBLO 隨身包，皮革的面料使它在視覺上具一定質感，100％ 可回收面料兼具環保與防水機能，使得包款能輕鬆遊走休閒、商務之間；特別的是，考慮到外出時遺失手袋的心急，該牌於包內有專為 AirTag 設計的隱蔽口袋，若不小心將手袋弄丟也不必擔心會找不到。以搭配性來說，LOJEL 的包款色系都相當低彩度，很適合平時喜歡文青或日系風格的搭黨們作為配件之一。

＃VEMAR

受法國藝術氣息啟發而成立的台灣手袋品牌 VEMAR，不只在皮革、縫紉技術鑽研許久而造就了細膩的高質感；對於時尚流行趨勢的細心觀察並將成果以新元素融入自身設計中，呼應了品牌講求完成女性對於高品質生活的追求之理念。此外，VEMAR 在產品面料上研發出媲美真皮質地的純素皮革，使得時尚不必讓動物犧牲。如果你也喜歡講求做工的法式質感，且需要一定收納空間放置隨身物品，不妨試試 VEMAR 吧！

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Dappei 結語：

在琳瑯滿目的包海中，大家一定都能找到適合自己的命定包款；穿搭不只著重衣服的挑選，與氣質相符的包款更能彰顯氣場，還沒試過以上包款的搭黨們於下次選購手袋時不妨列入考慮。



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原文：小資女、女大生「包包品牌」推薦，satana、LOJEL 文青必入手，SAMO ONDOH 讓你跟韓星同款！

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