Loewe 2022秋冬手袋｜Puzzle Bag全新5色！5大袋款將成為人氣之選

Loewe是不少香港女生熱捧品牌，近日品牌正式上架全新的2022年秋冬系列，創意總監 Jonathan Anderson 在今季將 Loewe 最具代表性的系列揉合超現實美學，以英式幽默重新演繹。其中Puzzle bag、Bracelet Pouch 推出了不少新色，相信又會引起一股搶購潮。



Loewe 2022秋冬手袋Puzzle Bag新色粉嫩天藍（Aquamarine）。（Loewe官網）

Loewe 在2022秋冬時裝秀打破原則，以飄逸柔美的皮革造型引起哄動。各款連身裙加入了不少奇幻的構想，如紅色高跟鞋、紅唇烈焰、擠壓氣球的連身裙，還有Flamento鞋款，將不合邏輯又荒謬的元素完美融入在各種造型裡，猶如穿越到未來的超現實世界裡。今季的手袋特別前所未有的膨脹感，無論是Flamenco、Goya 還是 Puzzle Hobo 都特別採用了全新比例，營造充裕空間，而且許多袋款也加入了不同獨特色調，現在就不如來看看有什麼款式。

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Loewe 2022秋冬手袋｜Puzzle Bag 5大亮麗新色（HK$ 26,150）

秋冬通常都會聯想起大地色調，除了一如慨往的啡色及黑色，今季 Loewe 則為 Puzzle Bag 家族帶來亮麗的橙色、粉嫩天藍色（Aquamarine）、海藍色（Scuba Blue）、玫瑰色（Plumrose）及復古卡其色（Vintage Khaki）的緞面小牛皮小款肩背提包,，手袋上除了不可或缺的 Anagram 圖案壓花，並可供配備冬甩環扣（Doughnut Chain Strap），點亮今個秋冬。另外還有 Mini 尺寸的Puzzle Bag，售價為HK$19,750，但迷你尺寸沒有海藍色及黑色。

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Loewe 2022秋冬手袋｜柔軟小牛皮緹花迷你Gate雙層包（HK$ 14,950）

深受女生歡迎的除了有 Puzzle Bag 之外，還有配搭品牌最具代表性馬鞍式打結皮革飾帶的迷你 Gate 手袋。 迷你版本採用緹花小牛皮製成，特別用上可供拆卸的粗背帶，迎合現時的Y2K熱潮。今次特別引入全新朱古力色及玫瑰色（Plumrose）。

Loewe 2022秋冬手袋｜Flamenco納帕小牛皮手拿包（迷你尺寸 HK$ 15,300 / HK$ 19,100）

自1970年代問世後，Flamenco納帕小牛皮迷你手拿包是品牌的其中一款令人難以抵抗的袋款，其抽繩收緊設計採用標誌性的打結令人人都愛不擇手。今季 Loewe 引入瑪瑙藍及玫瑰色，相信也會再引起一股搶購潮。

Loewe 2022秋冬手袋｜Bracelet褶皺小羊皮手環包（HK$ 14,950）

褶皺 Nappa 小羊皮製成的管狀手袋以獨特的線條而突圍而出，Bracelet 系列深得時尚達人的歡心，就連泫雅都是它的支持者，兩端的立體壓紋令它可以成為造型中的小配件，幾乎一推出就成為搶購袋款。

Loewe 2022秋冬手袋｜Bracelet褶皺小羊皮手環包（Loewe官網圖片）

Loewe 2022秋冬手袋｜Balloon經典小牛皮氣球手拿包（HK$ 4,150）

要說到最應代表到今季 Loewe 的手袋，不得不提這款 Balloon 經典小牛皮氣球手拿包，氣球的外型，配有 Anagram 骰子吊飾，推出棉花糖色、檸檬黃及紅唇3種玩味色調，可愛又玩味感十足，雖然容量不多，但絕對是用作襯衫的首選。