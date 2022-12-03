LV 7款仿舊牛仔老花Logo手袋　Speedy、Neverfull、半月包必搶！

Louis Vuitton 當年為了防偽而誕生的 monogram 老花，在當今已成為品牌包袋的流量密碼，只要有老花加持的手袋，不只好搭配還很保值！



在年末之際，Louis Vuitton 將多款經典手袋再次以牛仔面料呈現，相比於過去丹寧藍色彩，品牌將緹花面料透過石洗的方式呈現，讓布面呈現出仿舊灰階的質地，每一款牛仔包都變得又酷又有個性！

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Side Trunk

2023 年初登場的「Side Trunk」，以硬殼行李箱為靈感，保留了俐落的邊框廓形，再搭配上柔軟的袋身，讓整體呈現出獨特的氣質，這次設計師以灰階的緹花面料呈現，讓這款手袋擁有中性的外型，整體帥氣指數滿分。

Dauphine MM

以品牌資料庫中的經典扣環為主角的「Dauphine MM」袋款，摩登又雋永的設計，儼然已成為品牌最具代表性的手袋，這次同樣換上丹寧面料，而袋扣則改用銀色系的方式呈現，值得一提的是，其背帶上獨特的鏈帶設計，讓手袋整體帶有未來感。

Petite Malle

將品牌百年製箱工藝濃縮成小手袋的「Petite Malle」，是 Louis Vuitton 眾多袋款中工藝最難的手袋，其精細的扣件設計，再加上搭配本季全新的外衣，極高的收藏性對於手袋控來說怎麼會想錯過？

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Speedy Bandoulière 25

「Speedy」系列手袋身為品牌的長青樹，只要換上新的外衣就能讓人擁有新的感受，這次換上丹寧的面料，不僅延續其手袋休閒感，同時也增添了一絲絲的率性。

OnTheGo MM

隨大手袋趨勢的回歸，這款「OnTheGo MM」無疑成為許多時髦 OL 挑選精品手袋的首選，裝得下筆電、文件的尺寸，加上好搭配的特性，這次又換上全新的外衣，帶點個性的丹寧水洗風格，想找一款實用及顏值兼顧的手袋，挑它準沒錯！

Loop PM

2022 年早春秀上，緊抓半月包潮流橫空出世的「Loop」手袋，其上弦月的外型，不僅看起來超時髦，雙鏈帶的設計更讓揹上它的女孩，都能看起來超級酷！這次換上丹寧外衣，更為該手袋的帥氣指數加到最高分。

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Neverfull MM

「Neverfull」是許多人購入 Louis Vuitton 的第一款手袋，方便、好搭又耐裝的設計，讓許多人愛不釋手！品牌這次用全新的面料呈現，成功讓這款經典手袋擁有令人耳目一新的樣貌。

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