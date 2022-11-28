SAMO ONDOH精選6款新手袋　Tote Bag、水桶包、小廢包小資女必入

天氣變得忽冷忽熱，就代表又是時候換季了！



衣服入手新的秋冬款之外，別忘了，必備的流行手袋也不能錯過，韓國設計師品牌SAMO ONDOH更整理出6款韓國最新手袋潮流趨勢，從時尚大包到迷你廢包，有哪些款式和顏色需要特別留意，你可別傻傻錯過了！

2022秋冬必備6大袋款，一起來看看！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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水桶包

想必大家應該有注意到，外型圓滾可愛的水桶包，又逐漸回到街頭上了吧？而SAMO ONDOH所推出的Marshmallow Bag 棉花糖包，靈感來自於棉花糖般的蓬鬆感，在手袋的輪廓上，透過蓬厚又具流暢線條的長方體袋型，使其整體設計有別於較軟塌的水桶袋款式，除了蜜桃粉、薄荷綠，還有百搭款的黑色與巧克力色之外，更推出台灣限定的茶岩綠，背上身就能感受到柔軟的療癒感受。

波士頓包

以疫情時代下，想出發旅行的心藏不住！SAMO ONDOH所推出的DiDi Bag 波士頓包 ，把旅行袋等比例縮小成兩個尺寸，保有波士頓包的經典形狀，還新增了同色系的柔軟揹帶，實用的收納空間配上繽紛色系美麗又實搭，還可一次同時使用兩個袋，跟大袋配細袋的流行疊搭法～

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托特包

托特包向來是不退流行的經典款，不過，相較於過去方正的版本，SAMO ONDOH家的Shopper Bbul Bag 弧形托特包 ，就以春夏熱賣款的Bbul Bag 牛角包來作延伸設計，結構式的折蓋設計帶有趣味性細節，超大容量尺寸與多款實搭配色，除了能裝筆電、iPad、A4文件，還能有空間放上銀包、電話，或補妝用具，大袋控必須擁有！

迷你小包

小廢包的流行，還會繼續下去的～而SAMO ONDOH在今年推出的Flap Mug Bag mini 迷你胖胖包，設計成只有手掌大小的迷你手袋，一推出就成小廢包界的新竉，連泫雅都愛用！今年秋冬也推出全新配色，和適合秋冬的菱格紋系列，換上俏皮可愛的鍊帶，時尚又好看。

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醫生包

喜歡帥氣路線的女生，也能考慮看看SAMO ONDOH的My Bag 醫生包！以設計師擅長並具有極高辨識度的立體感設計手袋來呈現，線條俐落的立體剪裁，呈現出更硬挺皮革質感，加大了上方開口的容量，透露出簡約和隨性的氣息。

蓬鬆包

受到疫情影響，兼具舒適與時尚感，成為現在時尚主流風格之一，蓬鬆手袋帶給人的療癒感，更能讓人覺得超幸福，SAMO ONDOH的Nemo Bag 方胖包，以立體蓬鬆感的設計重新定義斜肩包的形式，包袋配件運用厚實方式延續到揹帶增加份量感。

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