約4萬5元CHANEL手袋全新未使用即被染藍！專門店竟不承認責任

CHANEL手袋是不少女生夢寐以求的手袋，而且手袋價格都不便宜，所以萬一有甚麼污漬、刮花都會相當心痛，近日就有位網民於社交平台小紅書分享自己慘痛經歷，她在CHANEL專門店，買了一個港幣約45,000元的CHANEL的白色小羊皮手袋，結果手袋竟在全新狀態下柒藍！而當事主將手袋帶回專門店詢問原因，竟得到讓人氣憤的回應。



根據女網友描述，該款手袋於官方定價為港幣44,600元（截自 CHANEL官網）

一名女網友指自己在成都國際金融中心的CHANEL專門店內，購買了一個白色CHANEL19小羊皮手袋﹐雖然事主把金額模糊掉，但根據官方定價該手袋為港幣44,600元。當事主從專門店購買後，回家後從防塵袋中拿出手袋時，發現純白手袋竟染上了一大片不明的藍色，手袋多處及包裹用的雪梨紙都被柒藍。

女網友自稱手袋「一次都沒有背過」，是在全新狀態下就被防塵袋染成藍色，（小紅書 @我兒子是瓜子）

這位女網友自稱手袋「一次都沒有背過」，是在全新狀態下就被防塵袋染成藍色，而店員也沒有提醒防塵袋會有掉色的情況，讓她相當無奈。她更提到嘗試用海綿輕擦防塵袋，發現真的確實是會掉出藍色的纖維物體。

事後這位女網友將手袋拿至CHANEL專門店請求售後服務，在等待7個工作天後收到CHANEL的電話回覆，表示「不承認他們的防塵袋掉色」，以及已使用其他的防塵袋進行測試，未發現任何掉色的情況。而事主表示「一開始擔心後期有法律糾紛」，所以沒有提供自己的防塵袋予他們，現在打算自行前往私營機構進行檢測，她指雖然Chanel未必承認，但她仍想要得到檢測結果。

有一名留言認為是放在防塵袋裡的時候遇水了所以染色（小紅書 @我兒子是瓜子）

在帖文發布後，有一名做了8年代購的網友留言：「這個絕對的是放在防塵袋裡的時候遇水了，如果就是正常放在袋子裡，不會這樣的」他表示他有很多淺色手袋，沒有一個遇到這樣的情況，在底下也網友留言同意這種說法，認為乾的話不可能會染色。當然也有網民認為防塵袋的作用是保護手袋，現在染成絕對可以找他們理論。

也有網民認為防塵袋的作用是保護手袋，現在染成絕對可以找他們理論。（小紅書 @我兒子是瓜子）

其實關於CHANEL手袋保養，不少時尚達人或專家都有分享過，奢侈品拍賣行佳士得的手袋專家Rachel Koffsky就曾分享過數個手袋保養重點，其中就有提到過避免手袋染色的要點，一起來看看除手袋要避免沾水，還有甚麼保養重點！

奢侈品拍賣行佳士得的手袋專家Rachel Koffsky就曾分享過數個手袋保養重點，其中就有提到過避免手袋染色的要點（Freepik）

在使用手袋後，應立即清空內裡的物品和抹掉灰塵。如果手袋的材質夠柔軟的話，可將手袋內外翻轉，再用黏塵刷清潔難以觸及的位置；如果手袋質感較硬的紋理皮革，可以用沾水的廚房紙或不含酒精的濕紙巾輕抹手袋表面。最後手袋專家Rachel Koffsky提到若有嚴重的污漬，應交由專業人員處理。

而在手袋存放方面，Rachel提到在可以將手袋放入柔軟透氣的防塵袋內，亦可使用素色棉質枕頭套，以防手袋染色，但要確保尺寸夠大，以免存放時令手袋彎曲。另外存放時要同時避免擺放多於一個手袋，尤其是漆皮手袋不能與其他手袋一同擺放，因為它會令任何放在旁邊的物品被染色，大家要注意了！