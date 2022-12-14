冬季懶人穿搭必備！5品牌衛衣百搭又保暖 CELINE甜美、LOEWE顯瘦

冬季穿搭｜衛衣絕對是冬天的懶人恩物！只要花點小心思，不論是裙裝或是褲裝都能穿出好看搭配，今年不少品牌都推出了質地舒適又保暖的衛衣，而且隨性的衛衣更是減齡神器，輕易營造出充滿活力的穿搭！這次為大家推介5款好看又百搭的衛衣，一起來看看吧！



衛衣推介｜LOEWE Anagram 刺繡連帽衛衣 HK$6,450

衛衣推介｜LOEWE Anagram 刺繡連帽衛衣 HK$6,450（LOEWE官網）

LOEWE推出的連帽衛衣中間就有經典的Loewe Anagram標誌刺繡，整體色調採用了白色和灰色的配色﹐給人乾淨俐落的感覺，同時也是冬日經典配色！而衛衣選用了棉質，質地親膚舒服，再配上修身剪裁，所以即使是鬆身的設計也不顯胖！

衛衣推介｜Miu Miu 寬鬆印花棉質衛衣 HK$11,300

寬鬆版型的衛衣一直是不少人冬天穿搭首選，不僅寬鬆舒服，而且如果不小心吃多了也遮胖！Miu Miu的這款衛衣中間帶有刷舊的品牌標誌﹐再配上偏暗的藍色，充滿復古風。而且衛衣的兩袖及領邊都帶有紅白色線條設計，更有美式運動風的感覺，很適合配搭百褶短裙營造年輕活力穿搭，或天氣冷換上運動褲也是一個很保暖的穿搭！

衛衣推薦｜Dior「CD ICON」運動衛衣 HK$7,300

衛衣推薦｜Dior「CD ICON」運動衛衣 HK$7,300（Dior官網）

如果喜歡低調簡約的話，Dior推出的這款運動衛衣很適合你！全灰色的衛衣再配上小小的同色系「CD Icon」刺繡，低調不張揚，另外衣服內裡全棉抓毛布製成，不僅質感柔軟舒適，更是非常保溫。而衛衣採用直筒剪裁，無論是配上雪紡長裙還是運動褲都很適合。

衛衣推介｜CELINE 寬鬆連帽衫 HK$8,900

衛衣推介｜CELINE 寬鬆連帽衫 HK$8,900（CELINE官網）

CELINE推出的衛衣無論是配色還是版型，都是充滿年輕活力感！共推出了六種配色﹐其中最推薦淡玫瑰粉紅色，配上黑色簡約的品牌標誌，溫柔又甜美！衛衣中間還有一個大口袋除了可以方便隨手暫時裝著小東西，顯得更隨性！

衛衣推介｜Gucci X Adidas 短身衛衣 HK$ 11,000

這款衛衣是由Gucci與運動品牌Adidas推出的聯名款，中間就有兩個品牌的大大標誌，非常引入注目，而且配上深米色，更有秋冬感！另外這款衛衣是採用了短版設計，可再搭配低腰緊身裙或低腰褲，讓大家即使在冬日依然可以展露出纖瘦好身材！