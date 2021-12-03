日系「間條衫」秋冬穿搭指南　工裝、吊帶褲、牛仔裙打造百變風格

要說衣櫃裡的常備款單品，「間條」想必榜上有名，經典的間條款式一直是歷久不衰的流行單品，幾乎每一季都可以看見它的身影。究竟能夠稱霸日本女生穿搭的間條上衣有多百搭？只需要基本單品就可以打造多種風格，一起來見識間條上衣的魔力吧！



Boyish 男孩風

間條上衣對於平時喜歡褲裝的 Boyish 女生們來說大概是必備單品之一，百搭的程度不在話下，簡單搭牛仔、寬褲絕對帥氣感十足。如果想要有點變化，搭配工裝褲，將上衣紮進褲子裡更顯率性；也可以選擇五分短褲，再搭配 V 領背心增添層次，配上常春藤風格的標準配搭樂福鞋，搖身一變俏皮學院風。

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懶人就配吊帶褲

趕著出門沒時間打扮？那就拿出經典百搭的吊帶褲吧！吊帶褲也是日系女生必備單品之一，最常見的就是配上牛仔色系的吊帶褲。由於間條花樣偏複雜，不妨挑選能夠凸顯間條的色系，像是紅白間條可以配上軍綠色的吊帶褲，或是黑白間條、藍白間條可以搭配淺色系的吊帶褲，也建議選擇素面的款式，更能彰顯間條上衣的特點。

不一樣的裙裝

間條上衣也可以配裙裝，想走比較酷甜感可以搭配牛仔短裙，推薦 A 字版型的短裙，能夠修飾臀部及大腿的線條；喜歡比較氣質路線可以搭配長裙，建議挑選傘裙，傘裙的版型可以修飾假胯寬、大腿肉，長度建議落在腳踝處才不會顯腿短。另外，可以將上衣紮進裙裝裡，讓比例更好之餘也能避免整體看起來太過於懶散，會更有精神。

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做配件也 OK

除了單穿，也可以把間條上衣變成配件，將間條上衣披掛、斜綁在身上都能夠為穿搭加分，需要注意的是身上不要有過多的色彩，間條的花樣已經很鮮明了，若是有太多的顏色在身上會過於雜亂，讓人分不清穿搭重點，建議搭配淺色系或是單一色系，才可以凸顯間條的亮眼。

Dappei 結語：

間條控站起來！看了好多日本女生人手一件間條上衣，就知道有多百搭了。有時候想不到該穿什麼又不想只穿一般 T-Shirt 的時候絕對能派上用場，用基本單品搭配就 OK ，試過相信你也一定會愛上！



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原文：日本女生都在穿！必備款「間條上衣」搭配提案，褲裝、裙裝都百搭，還能當吸睛配件！

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