秋冬穿搭｜4大裸色搭配守則　溫柔顯氣質　約會、見家長好感滿分

難熬的炎夏漸漸遠走，空氣中瀰漫著初秋到來的浪漫氣息，妝容不再只能維持一秒，也終於不會熱到沒心思打扮，喜歡的層次感終於又重回懷抱。



迎接冬天最好的方式就是換上自己喜愛的秋冬裝，其中很受歡迎的「裸色穿搭」就是有神奇魔力讓你自帶仙氣，並且以為再也找不到的氣質全部歸來，就算是簡單的搭配也能夠有高級感，因此舉凡被家母逼迫的相親局、長輩雲集的餐敘、首度會面對方家長等等，任何需要舉止合宜（a.k.a 裝模作樣）的場合，選擇裸色穿搭準沒錯，只是許多人很畏懼裸色穿搭的原因是怕自己像裸體、肉胎，但只要掌握好原則，你也能夠輕鬆駕馭裸色穿搭，這次 Dappei 就要帶搭黨用4招把裸色穿出好氣質！

4大裸色穿搭搭配守則，輕鬆駕馭裸色穿搭！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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何謂裸色

首先先來了解裸色的定義，所謂裸色即是肌膚裸露的顏色，只要與肌膚顏色相近的顏色都可以稱為裸色，當然世界上人種很多，膚色的範圍很廣，所以裸色是一個概念或是色調，而非特定的顏色。

TIPS 1：相近色漸層法

如果想要貫徹裸色穿搭，可以將全身單品用相近的顏色但深淺不同來搭配，如此不但製造出很美的漸層感，也讓整體色系一致和諧，讓視覺觀感非常舒服，優雅又別緻，也是最能提升穿搭高級感的方式，同色系穿搭也是用這個原則。

TIPS 2：跳色吸睛法

如果你想在淑女的裸色穿搭中展現一點自己的小叛逆，不妨試試用淺色單品搭配高飽和度或是亮色單品來做出吸睛的跳色效果，讓你就算穿低調的裸色也能一秒聚焦街頭！

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TIPS 3：白色不出錯法

若是以上兩招看完你還是在心裡吶喊「臣妾做不到」，那也別擔心自己從此與裸色穿搭無緣，搭上不挑人的白色絕對不會出錯，也依然能保有裸色穿搭的低飽和特色。

TIPS 4：材質、紋路做變化

如果認為裸色穿搭稍嫌無趣，也可以利用具有格紋、波點、豹紋等等紋路的單品搭配，或者近來很流行的絎縫外套也是很好的選擇，讓穿搭多了豐富的細節變化，或是配上緞面、皮革等等搶眼的異材質單品來聚焦，也是很棒的選擇。

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Dappei 結語：

搭編曾經很排斥裸色穿搭，覺得很像裸體，但是越長大越懂裸色穿搭能夠襯托出的氣質，而且是不是覺得看完文章後發現裸色穿搭沒有想像中困難，抓住以上穿搭重點，你也可以當仙女！



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原文：用溫柔又質感的「裸色穿搭」迎接浪漫秋季，掌握 4 大搭配守則，隨時都能自帶仙女濾鏡！

【本文由「dappei 搭配 - 穿搭社群 & 流行生活網」授權提供。】