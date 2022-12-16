蠟燭工作坊體驗！聖誕款式作節日擺設添儀式感　簡單易整適合新手

聖誕蠟燭工作坊｜臨近聖誕，特別有意欲在家中點起香薰蠟燭，增添節日儀式感！同時間，蠟燭亦是不少女生節日送禮之選，如果想再加添心思，不妨試下自製蠟燭手作！《01女生》記者今次親身體驗了一堂聖誕蠟燭工作坊，並試整了聖誕老人造型蠟燭及乾花蠟燭，即使是自認沒甚麼藝術天份的記者，也覺得好玩、易整，立即看看記者的體驗過程吧！



聖誕蠟燭工作坊｜《01女生》記者今次親身體驗了一堂聖誕蠟燭工作坊，並試整了聖誕老人造型蠟燭及乾花蠟燭！（鄭子峰 攝）

記者今次試整的蠟燭款式是聖誕老人造型蠟燭及乾花香薰蠟圈，先講聖誕老人蠟燭，記者在網上看到這個款式時已被深深吸引著，款式雖然簡單，但相當可愛，節日感滿滿，即使捨不得燃點走來，也可以作為家居小擺設，瞬間令空間充滿聖誕氣氛！

聖誕蠟燭工作坊｜記者今次試整的蠟燭款式是聖誕老人造型蠟燭及乾花香薰蠟圈！（鄭子峰 攝）

聖誕蠟燭工作坊｜聖誕老人造型蠟燭 款式簡單極可愛

聖誕老人蠟燭的做法也非常簡單，首先將本來是粒狀的蠟溶為液體狀，由於時間關係，導師已預先進行了這步驟，然後可選擇味道及將蠟調色，記者就揀選了較特別的草莓芝士蛋糕味，甜絲絲的香味特別適合聖誕啊！

聖誕蠟燭工作坊｜聖誕老人造型蠟燭款式簡單極可愛！（鄭子峰 攝）

選好香味，就可以把香薰油加到蠟裡面，過程中聞到濃郁的草莓香，實在是相當療癒！然後將蠟調色，再逐層逐層加到呈圓錐體的模具裡面，每次倒入另一層前，都要等待上一層蠟凝固才可加另一隻顏色！最後待完全凝固後，就把整個圓椎體倒出來，為聖誕老人畫上眼鼻就大功告成了！

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聖誕蠟燭工作坊｜聖誕老人造型蠟燭（鄭子峰 攝）

聖誕蠟燭工作坊｜乾花香薰蠟圈 發揮創意別具心思

至於乾花香薰蠟圈，開頭的做法其實也跟聖誕老人蠟燭大同小異，同樣先選擇香味及將蠟調色。今次選擇的香味是椰子味，而蠟圈的顏色就可以根據自己的喜好選擇，記者就選擇了綠色及黃色，調好色後就同樣地逐層倒入蠟圈模具之中！

待蠟圈稍為凝固後，就可以在蠟圈面加上花材及珠片裝飾，並沒有指定的設計，大家可按照自己的喜好，發揮小宇宙自由發揮！最後待蠟圈完全凝固後，就可以倒出來，再穿上掛繩就完成。完成後可掛在檯前、電腦前，每日看著它感受著歡欣的節日氣氛，還有陣陣香味散發出來，相當寫意！

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蠟圈可整一層或兩層，記者就打算挑戰難道，選擇2隻顏色拼拼色，怎料綠色與黃色配搭出來，被攝影師笑指有點像廚房用的「百潔布」，令記者及導師也頓時不笑不停，現在看起來也的確有點相似！不過也沒關係，最重要是享受過程及當中的心意，對嗎？

聖誕蠟燭工作坊｜綠色與黃色配搭出來，被攝影師笑指有點像廚房用的「百潔布」！（鄭子峰 攝）

記者用了大約1.5小時完成了2個蠟燭作品，整體而言也相當有趣及易整，即使自認是沒甚麼藝術天份及手作經驗的記者，在導師的指導及協助下也能輕鬆完成！記者認為比較難的部分是蠟很容易凝固，一旦有少部分開始凝固起來，就會影響到最終出來的樣子，導師要不時用風機幫忙才能繼續製作，所以整個過程都絕對不能慢下來！

聖誕蠟燭工作坊｜即使自認是沒甚麼藝術天份及手作經驗的記者，在導師的指導及協助下也能輕鬆完成！（鄭子峰 攝）

經常聽到別人指出，整蠟燭很療癒，有助放鬆心情及減壓，記者本來也不明白當中意思，但今次體驗過後，終於明白，製作過程中聞著香薰油的味道、看著蠟由液體到凝固，再一步步看著成品完成，過程中可以拋開日常生活中的煩惱與壓力，專注在蠟燭製作之中，的確有助減壓！大家也不妨約同閨蜜好友一同體驗，完成之後可以作為一份充滿心思的送禮之選或節日擺設！

一堂製作聖誕老人造型蠟燭及乾花香薰蠟圈工作坊的價錢是 $380，亦有不同蠟燭造型可選擇，價錢亦各有不同，大家如有興趣可向店舖查詢！

Candle.Délice 韓式香薰蠟燭工作坊



Candle.Délice中的「Délice」解作開心、快樂，中文還有另一個詞語叫做愉悅，取其諧音叫「如願」。在現實世界中有得選擇其實是一件很奢侈的事，很多時並不會所有事都如你所願。所以改這個名是希望每位客人來到都是帶住愉快的心情，於製作過程中找到屬於自己的香薰蠟燭 ，並且顏色香氣形狀都如他所願啦！



蠟材全採用美國US天然大豆蠟、香薰油來自韓國KR有合格認證。



記者：石欣桐

拍攝及剪接：潘樂文

攝影：鄭子峰

美術：賴文傑

編輯：翁冠燊

鳴謝：Candle.Délice 韓式香薰蠟燭工作坊

