聖誕禮物｜12款精品手袋推介　DIOR Book Tote、PRADA水晶袋超閃

2022聖誕節要來了~在這個充滿美好祝福的時候,當了一整年的乖寶寶,是很應該獲得「精品手袋」當犒賞禮物吧❤



趁著耶誕節期間,各家品牌也就紛紛推出了假期限定款,現在就來看看哪咖,有機會成為你的聖誕節禮物吧!

12款高CP值精品手袋推薦。辛勞一年,買來做聖誕禮物好好犒賞自己吧~(點擊放大瀏覽)▼▼▼

+ 30

Coach HEART CROSSBODY

Coach的愛心小手袋,絕對是今年聖誕節最Q代表呀!既俏皮又浪漫,愛心的斜背手袋怎麼看都超討喜,手袋以無比柔軟的棒球手套鞣製皮革打造而成,綴有經典Signature金屬配件,除了紅色款外,還有推出經典 SIGNATURE 帆布的老花款,無論是白天還是傍晚外出揹,都是全場焦點呀!

Tory Burch KIRA

Tory Burch的優雅討喜的Kira系列袋款,在2022假日系列特地推出了星河銀、墨綠色和酒紅色色系,細長的菱格紋錯落排列顯得優雅迷人;不規則抓皺感縫線在小羊皮上,蓬鬆的空氣感讓人愛不釋手。近年來時尚圈風靡輕巧的迷你小手袋!

LONGCHAMP ROSEAU

Longchamp運用圖騰印花和發光紋理慶祝年末節慶,其中~經典Roseau系列就選擇向閃閃發光熱鬧歡騰的Disco舞會致敬,於黑色袋款上飾以大白圓點,營造出圖像式的現代外觀,恰到好處的腋下包大小,不僅能裝下所有你需要的小物,揹起來還能調整身材比例,亮眼吸睛。

Michael Kors Hamilton

Michael Kors的假日系列,今年找了一直和品牌有著緊密關係的超模Bella Hadid詮釋~而她手上的中型袋Hamilton 黑色與金色老花兩用手提袋,黑色皮革把手拼接Michael Kors 的經典滿版logo圖騰,率性橄欖綠色調,盡顯絢麗新氣象,手袋的先蓋處還有著金色鍊條的點綴,無論是出門玩或是之後作為上班手袋,都非常適合!

VALENTINO LOCÒ

VALENTINO 2022 The Party節日系列點亮歲末派對的風格靈感,大膽的閃耀細節讓光影與色彩靈動輝映;紫色、翡翠綠和亮麗黃色為主調,渲染歡樂的節日與聚會氛圍~小號LOCÒ肩背包更在手袋面上布滿精美細緻的刺繡,展現派對女孩的活潑俏麗,除了紫色款之外,翡翠綠也是讓人一件就心動。

DIOR Book Tote

時序進入歲末歡慶時分,DIOR在 2023 年早春度假也延續了白、金的仙氣氛圍,以「展翅高飛,無限幻夢Spread your wings and dream of infinity」的詩意格言,交織出如夢似幻的手袋,Book Tote 淡金色冬季花園刺繡直式小型托特包就選擇在白色的手袋身上,以細膩的金絲線刺繡重現標誌性圖騰,為冬季增添溫暖療癒。

Miu Miu Matelassé

Miu Miu 的節日系列,是以對私人願望的探索作為形象廣告的著重焦點,相容了簡約,乃至實用主義的美學與典型的女性化裝飾,尤其是這款Matelassé納帕軟皮革手提肩背包,有著品牌經典的納帕軟皮革,方包的造型搭配雙把手,白色袋身與金色五金的陪襯,獨特、輕柔中略帶一絲高奢清冷,帶給人全然不同的耶誕節。

BURBERRY Lola

BURBERRY將今年的假期系列,取作「盛宴前夕 – THE NIGHT BEFORE」,展現對於慶祝佳節前夕的興奮和期待,而這款黑色的 Lola包,袋身採用絲絨布料,並以人造水晶拼出馬術騎士的身影,因金屬表面處理和奪目的水晶而閃爍發光,呈現出BURBERRY 特有的大膽手法,帶領粉絲們一起沉浸洋溢英倫氛圍的繽紛佳節的歡樂中。

PRADA Panier

PRADA今年的耶誕節,就是要所~有~人~通通閃起來!在PRADA Party Collection 2022以慶祝為題,從白天到夜晚、現實與幻想之間的對話擁抱了日常的各種場合。從高級珠寶中提取的色調,黃金和鉑金的光澤體現了該系列的特點,點綴節慶氛圍,似水桶包又似托特包的Prada Panier手袋,綴滿呼應珠寶世界的閃爍水晶,昇華優雅設計,手袋配備可拆除的肩帶及綴有金屬標誌,自帶一股濾鏡閃光。

LOUIS VUITTON Twist MM

今年冬天還是需要些毛絨絨的單品來溫暖內心的!LOUIS VUITTON 為迎接冬季的到來,設計專用於滑雪活動的全新限定系列!不得不說,這款冰雪藍的Twist 手袋,真的是美到心坎裡,初剪羊毛材質搭配銀色釦飾,完全就是冰雪女王的優雅氣質~

BVLGARI Serpentine Vertical Tote

BVLGARI的2022冬季佳節獻禮系列中,Serpentine Vertical Tote採用天然麂皮,鑲飾尺寸各異的金色漸層水晶,襯裡為黑色納帕軟面皮,迷人的金色黃銅蛇身手把鐫刻蛇鱗紋路,蛇眼飾以紅色琺瑯,袋身有銀色轉向金色的絕美漸層,真的是美到讓人窒息!

FERRAGAMO Iconic Top Handle

歲末將至,FERRAGAMO 2022 Holiday系列精選出獨具現代感、時髦摩登的魅力單品,他們更特地推出令人眼睛為之一亮的橘色,並把經典的Top Handle手提袋換上全新長方形迷你版,俐落袋身又帶有暖心聖誕感。

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】