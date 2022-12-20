2022最熱賣精品手袋TOP 6　CHANEL這款最保值、Lady Dior經典不敗

想買精品手袋這件事情，是不少女生認真工作、努力存錢的動力之一，那麼～你是否曾好奇過，大家都在搜尋、關心手袋都是那些款式呢？



日前知名的二手精品手袋網站Rebag，也就將2022年中搜尋量最高的袋款整理出來，清一色的品牌經典款，看完之後，真的會深深感嘆，果然～買袋就是要買經典款，才能揹一輩子都時髦啊！

2022搜尋率最高的6大精品手袋！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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LOUIS VUITTON NEVERFULL托特包

LV的這款NEVERFULL托特包，自從推出後就成為品牌的熱銷款，柔軟的Monogram帆布打造，綴以天然牛皮飾邊，袋內空間寬敞，還會再附上可拆式收納袋，好拿、能裝又耐操，成為不少職場女性的上班手袋，同時，NEVERFULL專櫃的售價也是屬於品牌相對好入門的款式，換到二手市場中，價格也是屬於親民款。

HERMES 柏金包

在所有愛馬仕的手袋中，二手精品手袋網站Rebag便公布，最受用戶注意的袋款，不是相對好入手的基本款，而是經典款柏金包，看準手袋的保值實力，不少愛袋人士會選擇到二手市場中，找找看是否有機會遇上自己喜歡的柏金包顏色和配飾，更精準地擴充自己的精品袋蒐藏。

DIOR Lady Dior

「戴妃包」Lady Dior包作為品牌的指標性袋款，隨著DIOR陸續推出不同的色系和款式、近年來的藝術家限量系列，還有名人以及影集的加持下，Lady Dior包的搜尋率逐漸攀升，加上它本身也有一定的保值力，默默地在二手市場中擁有高度討論度。

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CHANEL 口蓋包

女生們的夢幻品牌CHANEL，在二手精品手袋網站Rebag搜尋量最高的袋款，當然就是經典的口蓋包Classic Flap啦～充滿記憶點的菱格紋、雙C logo以及指標性的皮穿鏈，隨著品牌年度調漲售價、出現配貨制還有限購令，這些外在因素都讓越來越多人選擇在二手市場中買小香。

FENDI Baguette包

提到FENDI的手袋，最知名的肯定就是「法棍包」Baguette了，今年恰逢袋款問世25周年，品牌更為了它舉辦25週年大秀，推出一系列不同材質、大小，甚至還有流蘇、亮片的裝飾，在明星們爭相配戴法棍包的風潮下，在找精品手袋的時候，也就默默打下Baguette，看看有沒有適合自己的款式了。

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BALENCIAGA City Bag

成為話題品牌的BALENCIAGA，原先以為在二手袋市場中，搜尋率最高的會是沙漏包HOURGLASS，或是配有小鏡子的Le Cagole，然而，在Rebag數據中，大家反而更喜歡品牌的經典款「機車包」City Bag，個性又率性的袋款，以及過去曾是傳奇超模凱特摩絲 Kate Moss愛用袋，讓它的魅力歷久不衰。

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