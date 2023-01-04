黑褲3大神級穿搭技巧　寬版低腰剪裁打造Y2K風格、高腰西褲顯腿長

黑褲對大部分的人來說是沒有搭配難度的款式之一，而根據褲款的版型、面料不同，加上與之搭配的單品風格迥異，基本款單品也能穿出簡單又不失造型感的模樣，且對於想在視覺上有顯瘦又顯腿長效果的搭黨來說，一件能修飾身形又百搭的黑褲正是穿搭很好的選擇。



今回 Dappei 大略整理了三種能提升黑褲造型感的款式，一起來看看哪種是你命定的那條黑褲吧！

3種超實用黑褲穿搭技巧，1秒提升造型感！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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微寬鬆視覺超顯瘦

以往許多人都誤以為選用合身、貼身的深色褲款才能在視覺上有纖細的效果，然而除非本身腿型就很筆直，否則穿上緊身黑褲會使得腿型煩惱都立馬現形；因此比起貼身褲款，微寬鬆的黑褲不僅能修飾過瘦的雙腿及腿部線條，還能透過像是直筒丹寧褲較硬挺的布料，讓腿圍內縮而在視覺上達到顯瘦的效果。微寬鬆黑褲在搭配上也很好上手，上身選用休閒感的 T-shirts 便完成率性的造型，若搭配微寬鬆的襯衫還能給人知性的感覺！

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超寬鬆版型秒變酷女孩

如果你是喜歡中性穿搭、酷帥街頭感的搭黨，選擇氣球褲版型的黑褲可以穿出你要的帥氣，或者透過尼龍面料的機能寬鬆褲款穿出都會、戶外兼具的 urban outdoor 穿搭也是不錯的選擇。需要注意的是，選用超寬鬆的褲款視覺上給人較強烈的印象，因此在上身版型選用應特別留意上衣寬鬆度，應挑選比原本大個 1 至 2 號的尺寸，如此一來才能讓整體輪廓較流暢。

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高腰褲款打造大長腿

高腰或中高腰版型的西裝面料黑褲近年來十分流行，能混搭的風格也相當多元，像是寬鬆老爺褲的款式能穿出復古、街頭的模樣，喇叭褲版型則能營造時髦又復古的效果；隨著與之搭配的單品不同，從像第三套的暗黑休閒風，第二套的知性穿搭到第一套酷帥中又不失女人味的 smart casual 混搭，因為有高腰黑褲的加持，視覺上的延伸感讓整體看起來更高挑、有個性，推薦給喜歡帥氣路線的女孩。

Dappei 結語：

黑褲可說是衣櫥必備款式，不但可以調和高飽和度單品互相搭配，讓視覺上不那麼凌亂；all black 的 one tone 穿搭或與灰色、白色單品搭在一起的無彩色系造型，也都能展現有個性、視覺上乾淨的一面呢！



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原文：女生「黑褲穿搭」也能穿出造型感，3 種超實用搭配法零難度上手，小技巧修身又顯高！

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