派對穿搭｜名媛孫芸芸親授4招不敗法則　讓你聖誕、除夕艷壓全場

最令人期待的12月終於來臨了！除了街道上開始佈置起一閃一閃的裝飾外，生活中也籠罩著滿滿的節日氣氛，12月底的聖誕節、跨年，一直到明天1月的尾牙、春節，大家應該有參加不完的活動、party吧！



然而，這時絕對也成了各位姐妹、同事們的大型PK現場，穿得好就是全場矚目焦點、穿得不好那就只能默默躲在角落，接下來就請出我們的第一名媛、時尚女神孫芸芸，出席過各種正式場合的她，衣著選擇上總是大方得體、美豔動人，只要有她的地方聚光燈就在那裡，跟著她穿保證讓你艷壓全場，以下盤點孫芸芸4招「派對穿搭法則」，戰袍就這樣選、這樣搭！

孫芸芸4招派對穿搭法則，讓你成為派對矚目焦點！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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4招派對穿搭法則

1. 露肩平口洋裝

派對上萬年不敗的款式之一就是露肩，其中平口洋裝小露香肩的設計，透過露出頸部到肩膀的部分，輕鬆抓住眾人的目光，無意間散發出性感的氛圍，同時還能讓整體比例看上去苗條不少，既不太過暴露又能展現十足的女人味，絕對是派對穿搭非常不錯的選擇，論哪個男生應該都抵擋不了鎖骨殺吧！

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2. 皮革材質單品

皮裙應該很容易跟時髦、潮流連結在一起吧！孫芸芸當然也不例外，有時一改往日氣質淑女的路線，透過皮革材質展現酷女孩風範。皮革的搭法非常多，像是一整套黑色皮質連身褲、深V皮革風衣或者皮裙等等，不僅顯高又顯瘦，而且一出場保證氣勢就先贏了，派對女王的封號完全就是非你莫屬啦！

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3. 水鑽鑲嵌點綴

如何成為夜晚派對最閃閃發亮的存在呢？其實超簡單，只要在素色的穿搭上點綴些微水鑽裝飾，不多不少華麗高貴的感覺馬上就來了，像是披肩、耳環，手鍊或者鞋款，綜觀孫芸芸平時的派對穿搭，最常見的就是全黑套裝肩上鑲有水鑽的款式，這種低調奢華超顯質感與品味，讓人看了不經接連大讚好有時尚感！

4. 光澤感絨面單品

派對上常有很強的鎂光燈照射，這時選擇正確的款式，就能讓你一秒成為眾人焦點，像是絨面材質的洋裝就非常適合，燈光一打下來整個人都變得閃閃發亮，孫芸芸平時較常選擇連身裙裝或者長外套的款式，不過搭配上切記不要有球鞋、布鞋等單品，否則一不小心看起來就會像穿睡衣一樣，除非你參加的是睡衣趴啦！

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