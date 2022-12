顯瘦攻略！宋智孝三層穿搭保暖兼青春　推介4款羽絨最平$599入手

【羽絨穿搭】天氣漸漸轉冷,街道上多人換上羽絨,以抵擋嚴寒冷風。不少羽絨都看來脹鼓鼓,穿後感覺臃腫,未能展現出好身材,甚至整體更顯矮小和肥胖。但只要配襯對的款式,也可以凸顯型格和魅力,身材視覺上「瘦一吋」,以下3位韓國女星的羽絨時尚,大家不妨從中偷師一下。



【羽絨穿搭】Jessica顯瘦羽絨穿搭 (IG@jessica.syj)

【羽絨穿搭】Jessica顯瘦羽絨穿搭:繫上粗腰帶

由於大衣容易遮住腰線,加上羽絨外形膨脹,容易看來臃腫,因此身高僅約162厘米的Jessica,會在羽絨大衣上,繫上一條黑色粗腰帶,讓身材看來像個漏斗般,展現出曲線,同時粗線條亦可增強焦點,減少圓潤感覺。Jessica亦會打開大衣的上排及下排鈕扣,增加腰線之餘,亦能露出更多原來的身形,使碟體更顯纖瘦

【羽絨穿搭】秀智顯瘦羽絨穿搭 (IG@skuukzky)

【羽絨穿搭】秀智顯瘦羽絨穿搭:適合不同身高的羽絨款

身高168厘米的「國民初戀」秀智,近期是羽絨時尚愛好者,不時於IG分享自己的羽絨穿搭。她經常都穿短被或中長度款式,以分別視覺上增長雙腿及遮梨形身材,塑造出更平均的身形比例。不同身形適合的羽絨款都不一樣,像是秀智般高挑的話,可選短版或七分長度款,搭以高腰短褲或緊身褲,盡顯長腿比例。不過身材微胖的女生,則要避免過長,以免感覺臃腫。至於嬌小女生,可選短版及遮臀款,儘量以顯長腿為主。

【羽絨穿搭】宋智孝顯瘦羽絨穿搭 (IG@my_songjihyo)

【羽絨穿搭】宋智孝顯瘦羽絨穿搭︰三層穿搭法

不少人怕冷,都會多穿幾件衣服,但這樣容易顯臃腫,因此不妨參考宋智孝的三層穿搭法。她會先穿一件較薄和貼身的樽領保暖上衣,然後套件恤衫或薄身羽絨,最外面穿上厚羽絨或大衣,打造出立體層次感,同時最底層的上衣容易顯瘦,減少臃腫感覺。若怕太過單調,羽絨可以是棒球外套或飛行員外套款,展現運動風格,或將中間襯衫換成格紋,塑造知性的學院風格。

【羽絨穿搭】AIGLE Women Water Repellent Down Vest (AIGLE)

羽絨推介款式一:AIGLE Women Water Repellent Down Vest $2,780



這件羽絨非常適合層次穿搭,外面加層大衣的話,可展現立體感,若進到較溫暖的室內,則可除去大衣,並拉上羽絨拉鏈保暖。羽絨的半樽領設計,可以保護頸部,同時避免顯腫。

【羽絨穿搭】lululemon Down and Around Vest (Lululemon)

羽絨推介款式二:lululemon Down and Around Vest $1,280



羽絨設有帽子,高領設計較寬,可以更為保暖,並減少焗促感。羽絨較為輕身,後面底部以橡筋設計,有效修飾腹部條條,減少臃腫感覺。

【羽絨穿搭】The North Face G Reversible North Down Hood Jacket (The North Face)

羽絨推介款式三:The North Face G Reversible North Down Hood Jacket $1,490



羽毛採用雙面設計,可以反轉穿著,塑造更多造型。它亦設有帽子和袋口,是件實用的外套,非常適合配襯粗腰帶和緊身牛仔褲穿著,展身材曲線及長腿。

【羽絨穿搭】UNIQLO 女裝超輕型羽絨外套 (UNIQLO)

羽絨推介款式四:UNIQLO 女裝超輕型羽絨外套 $599



羽絨新色加入灰調,展現出寧靜舒適的感覺,打造知性優雅的一面。價錢超級親民,而且非常輕盈,穿著時沒有負擔感,活動也較方便,性價比偏高。