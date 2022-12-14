顯瘦攻略！宋智孝三層穿搭保暖兼青春　推介4款羽絨最平$599入手

【羽絨穿搭】天氣漸漸轉冷，街道上多人換上羽絨，以抵擋嚴寒冷風。不少羽絨都看來脹鼓鼓，穿後感覺臃腫，未能展現出好身材，甚至整體更顯矮小和肥胖。但只要配襯對的款式，也可以凸顯型格和魅力，身材視覺上「瘦一吋」，以下3位韓國女星的羽絨時尚，大家不妨從中偷師一下。



【羽絨穿搭】Jessica顯瘦羽絨穿搭 (IG@jessica.syj)

【羽絨穿搭】Jessica顯瘦羽絨穿搭：繫上粗腰帶

由於大衣容易遮住腰線，加上羽絨外形膨脹，容易看來臃腫，因此身高僅約162厘米的Jessica，會在羽絨大衣上，繫上一條黑色粗腰帶，讓身材看來像個漏斗般，展現出曲線，同時粗線條亦可增強焦點，減少圓潤感覺。Jessica亦會打開大衣的上排及下排鈕扣，增加腰線之餘，亦能露出更多原來的身形，使碟體更顯纖瘦

【羽絨穿搭】秀智顯瘦羽絨穿搭 (IG@skuukzky)

【羽絨穿搭】秀智顯瘦羽絨穿搭：適合不同身高的羽絨款

身高168厘米的「國民初戀」秀智，近期是羽絨時尚愛好者，不時於IG分享自己的羽絨穿搭。她經常都穿短被或中長度款式，以分別視覺上增長雙腿及遮梨形身材，塑造出更平均的身形比例。不同身形適合的羽絨款都不一樣，像是秀智般高挑的話，可選短版或七分長度款，搭以高腰短褲或緊身褲，盡顯長腿比例。不過身材微胖的女生，則要避免過長，以免感覺臃腫。至於嬌小女生，可選短版及遮臀款，儘量以顯長腿為主。

【羽絨穿搭】宋智孝顯瘦羽絨穿搭 (IG@my_songjihyo)

【羽絨穿搭】宋智孝顯瘦羽絨穿搭︰三層穿搭法

不少人怕冷，都會多穿幾件衣服，但這樣容易顯臃腫，因此不妨參考宋智孝的三層穿搭法。她會先穿一件較薄和貼身的樽領保暖上衣，然後套件恤衫或薄身羽絨，最外面穿上厚羽絨或大衣，打造出立體層次感，同時最底層的上衣容易顯瘦，減少臃腫感覺。若怕太過單調，羽絨可以是棒球外套或飛行員外套款，展現運動風格，或將中間襯衫換成格紋，塑造知性的學院風格。

【羽絨穿搭】AIGLE Women Water Repellent Down Vest (AIGLE)

羽絨推介款式一：AIGLE Women Water Repellent Down Vest $2,780



這件羽絨非常適合層次穿搭，外面加層大衣的話，可展現立體感，若進到較溫暖的室內，則可除去大衣，並拉上羽絨拉鏈保暖。羽絨的半樽領設計，可以保護頸部，同時避免顯腫。

【羽絨穿搭】lululemon Down and Around Vest (Lululemon)

羽絨推介款式二：lululemon Down and Around Vest $1,280



羽絨設有帽子，高領設計較寬，可以更為保暖，並減少焗促感。羽絨較為輕身，後面底部以橡筋設計，有效修飾腹部條條，減少臃腫感覺。

【羽絨穿搭】The North Face G Reversible North Down Hood Jacket (The North Face)

羽絨推介款式三：The North Face G Reversible North Down Hood Jacket $1,490



羽毛採用雙面設計，可以反轉穿著，塑造更多造型。它亦設有帽子和袋口，是件實用的外套，非常適合配襯粗腰帶和緊身牛仔褲穿著，展身材曲線及長腿。

【羽絨穿搭】UNIQLO 女裝超輕型羽絨外套 (UNIQLO)

羽絨推介款式四：UNIQLO 女裝超輕型羽絨外套 $599



羽絨新色加入灰調，展現出寧靜舒適的感覺，打造知性優雅的一面。價錢超級親民，而且非常輕盈，穿著時沒有負擔感，活動也較方便，性價比偏高。