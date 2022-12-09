50歲鄭秀文5大跳色穿搭示範　掌握配色重點　紅配綠也時髦不俗氣

前陣子的Balenciaga春夏大秀鄭秀文用一身同品牌的牛仔連身褲搭配獲得超多關注，平時她也常分享日常生活的穿搭，甚至在買菜的時候都會特地搭配出家庭「煮」婦look。



除了這些簡單俐落的穿搭之外，她也特別會利用大膽鮮豔的配色，就連一般人不敢穿的紅配綠她都能穿的超好看！

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紅配綠也不俗氣

喜歡甄環傳的人大概都會對皇上嫌棄浣碧穿著的這場戲有印象吧，當時浣碧一身青色卻配上紅花與粉鞋，這樣「紅配綠」的搭配讓皇上感嘆一句太過俗氣，不過這種超容易踩雷的穿搭穿在鄭秀文身上就變得超合理，她用鮮艷的紅色配上相對彩度較低的綠讓整體的兩點集中，而其他像室內搭T恤與鞋子就以乾淨的白色為主，超聰明的搭法大家可以學起來！

配色很重要

這套穿搭真的是讓儂編超級佩服鄭秀文的穿搭能力！通常我們在穿搭中都只會有一樣單品是相對比較複雜或是用色比較鮮明的，不過鄭秀文的這一套卻是有同樣繁複花紋的上衣與長裙搭配卻不會顯得怪異，這是因為她讓身上的配色達到一定的統一性，主色以藍、紅兩色為主，其他的顏色面積都比較小，這樣在視覺上就不會覺得眼花撩亂很複雜。

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紫色也能這樣穿

鄭秀文的這一穿搭是儂編很喜歡的一套，紫色與綠色也是大家日常中很少會用來穿搭的配色，尤其是像她身上這樣偏深的紫色，穿不好就容易顯得年紀大、老氣，不過鄭秀文用西裝褲與綁帶鞋這兩樣單品讓整體穿搭變得率性，加上藍色的肩背包又讓搭配性提升，整個人看起來超有氣勢！

穿搭新可能

oversize的西裝、白色上衣、高筒靴……元素這些都是我們常見的穿搭，不過作為百變時尚達人的鄭秀文又讓我們看見穿搭的新可能，她用漆光材質的紫色內搭褲讓整體視覺更豐富，西裝外套也選擇用不規則設計的剪裁搭上長版白T增加層次感，巧妙的搭配讓已經看膩的單品有全新的組合！

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豹紋、螢光綠超搶眼

螢光豹紋的連身裙真的不是什麼人都可以穿的，儂編上一個看見將螢光綠跟豹紋兩種元素穿得好看的藝人還是性感女神泫雅，身穿一襲豹紋長裙配上同樣華麗的金色球鞋的鄭秀文超吸睛，也將螢光綠的元素駕馭得很好，她鄭秀文以超自信的態度挑戰不同風格的穿搭，成為時尚界實至名歸的「百變天后」！

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