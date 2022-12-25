微胖女生4大毛衣避雷穿搭　半高領營造層次　落肩、大領口更顯瘦

這隨著這幾天的天氣驟降，終於可以把衣櫃裡的厚衣服拿出來穿了！



但很多姐妹們只要穿上毛衣，就一定會遇到顯胖外加虎背熊腰的問題，這也是為什麼會有很多微胖女孩不喜歡冬天的原因，因為冬裝真的都太顯胖啦！所以今天幫大家盤點4個微胖女孩挑選冬季毛衣的指南，到底該不該買下這件毛衣，想要避雷的姐妹們看這一篇就能知道了！

4大秋冬冷衫避雷指南，避免虎背熊腰！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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微胖女孩避雷指南

1. 毛衣衣領

很多女孩買衣服時都會忘記注意到衣領的重要性，尤其是脖子比較粗大的姐妹，一定要避開各種高領毛衣，也避免穿上厚實的大學Tee，否則會讓你看起來又大了一倍！這時候要挑選大領口的款式，如果怕冷的話，可以疊穿襯衫或是選擇半高領的衣服搭配在裡面，適當的露出一點肌膚，給脖子和胸口留一點空間，能讓微胖女孩看起來更顯瘦！

2. 肩線

很多毛衣會選擇做「正肩線」看起來能更加顯瘦，但如果肩線的位置太靠內的話，微胖女手臂上的肉肉們就會曝露出來，所以如果想要讓肩膀看起來顯瘦的話，可以選擇落肩的毛衣款式，讓肩膀的位置可以保持平順，不會有肉肉被擠壓的線條曝光。

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3. 下擺

毛衣的下擺其實也是挑選的重點之一！太長或太短的毛衣，對於大屁股、蜜大腿的女孩們都超不友善，所以要選擇下擺寬鬆度適中，且超過屁股一大半、到大腿的毛衣最合適，如果毛衣是棉質的話，可以儘量選擇下擺較鬆的，看起來能夠更顯瘦！

4. 關鍵字

現代人很喜歡上網買衣服，這時候搜尋的「關鍵字」就非常重要了！微胖女孩這時千萬不能打「毛衣 女」或是「高領毛衣」這幾種普通的關鍵詞，這些字搜出來的衣服品質普遍偏糟，所以如果今天想要找的是可愛風的毛衣，那就可以搜尋「溫柔慵懶風」、「日系麻花」、「奶甜系」，酷颯風格就可以打「日系中性風」、「韓系高校風」、「潮牌寬鬆」。

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