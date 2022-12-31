嚴選3間日系高質小眾品牌　無腦穿亦能變日雜模特兒　小資女必收

不知道搭黨有沒有遇過一種情形，當清楚自己的穿衣定位後，總是固定在幾家風格相似的店面、網店購物，但有時候卻想多看看不同的服飾品牌，尋找更適合自己的風格或能與自身單品混搭的店家。



在面對特定節日的促銷活動時，若沒有足夠的口袋名單，往往會歷經想嘗鮮卻不知往何處找的窘境，如果你也有這般困擾，別擔心！

今回 Dappei 要分享 3 家「日系服飾品牌」，下回沒有購物靈感時不妨參考看看。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 15

Ungrid

首先要分享的是到日本玩必買的女裝品牌 Ungrid，推薦給喜歡民族風元素的搭黨；該牌的特色之一正是在每季的單品中，都會有融入花紋、民族圖騰的設計，且講究細節而在織物上增加刺繡手法，為的是讓視覺上更加立體，種種細節與特別的面料則讓服飾有種復古、細膩的質感。此外，Ungrid 家的牛仔單品因為採用赫赫有名的岡山布料，從布料到做工都在此牛仔布聖地製造，不僅成品精細，針對女性不同身型而設計的版型能滿足許多客群，如果你還沒找到命定的那條牛仔褲，也許它正藏在該牌的牛仔單品堆裡！

MOUSSY

如果硬要給 MOUSSY 一些定位，那大概是酷帥又不失女人味、版型俐落的模樣。該牌的單品設計雖然素色居多，但透過獨到的剪裁或風格強烈的紋路、織線等，使得單品不僅單一件就很有特色；要與不同風格單品混搭也能穿出個性，時髦的設計十分適合不習慣以單品疊穿營造層次，又渴望造型感的搭黨服用。

同埸加映：日系文青穿搭教科書 零難度搭配3大造型 拍出日雜模特兒空靈感（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 19

CIAOPANIC TYPY

CIAOPANIC TYPY 在面料、版型上都以寬鬆、親膚為主，顏色則有不少視覺上較暖和的飽和色系，且款式為了能讓各年齡層都能享受穿搭，從能與各式風格混搭的飛行外套到童趣圖案的連帽上衣都有，unisex 的版型更讓男女都能玩出所愛的穿搭。

Dappei 結語：

許多日系品牌總給人樸實的印象，而讓人擔心視覺上過於單調，但其實還有不少日牌在面料、設計上都充滿細節，定睛一看就會發現設計師的用心，且能彰顯穿者的好品味；如果你也喜歡日系風格，除了逛逛 UNIQLO 之外，不妨多看看在日本當地十分受歡迎的日系服飾，保證路上很少會跟他人撞衫哦！



延伸閱讀：

還只知道 NEEDLES 哪夠啊？推薦 is - ness、and wander、orSlow ⋯ 超質感「小眾日牌」，等紅了就買不到了​

日系穿搭型人都在偷穿的「小眾日牌」推薦，中性 PAGEBOY、酷甜 repipi armario ⋯ 準備買爆吧！​

原文：日系穿搭絕對愛！嚴選3家高質感小眾日牌、每套都像從日雜走出！

【本文由「dappei 搭配 - 穿搭社群 & 流行生活網」授權提供。】