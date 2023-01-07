相信每個人衣櫃裡面都會有一件沉悶的西裝外套，平時除了工作時間之外，應該也不太會拿出來穿了。不過，其實西裝外套還可以有不同的搭配，4種搭法讓西裝外套也成為日常百搭單品，即刻看看吧！



4種西裝日常穿搭法 Athflow風同西裝外套最搭

4種西裝日常搭配 （葉思雅 攝）

LOOK 1 ：純色帶帽衛衣+超寬鬆牛仔褲+運動鞋

LOOK 1 ：純色帶帽衛衣+超寬鬆牛仔褲+運動鞋 （葉思雅 攝）

如果是Hailey Bieber的粉絲應該會看得出來，這套的搭配概念是和Hailey平時的街拍穿搭有些相似的。Athflow style不僅穿著舒適，西裝外套（正裝代表）+帽衫+運動鞋的搭配，在時尚感這塊也是完全不用擔心出錯，是一種非常不費腦的穿搭，又颯又酷，日常出門跟朋友探個咖啡店也可以拍出非常好看的照片。

純色帶帽衛衣+超寬鬆牛仔褲+運動鞋 （葉思雅 攝）

LOOK 2：襯衫+緊身牛仔褲+短靴

LOOK 2：襯衫+緊身牛仔褲+短靴（葉思雅 攝）

相對來說，這樣的搭配會帶出成熟的OL的感覺，多了幾分幹練，瞬間就變得姐系了。有點像今天約了客戶吃飯談公事的辦公室女生。緊身的牛仔褲會非常凸顯出腿型，加上短靴更會有把腿拉長的效果！

襯衫+緊身牛仔褲+短靴（葉思雅 攝）

LOOK 3：淺色襯衫+百褶裙+運動鞋

LOOK 3：淺色襯衫+百褶裙+運動鞋

雖然都是襯衫，但是配上一件淺色的豎紋襯衫就會感覺減齡不少，當然也有百褶裙的關係。百褶裙的學生氣很濃郁，西裝外套的正式感就會被中和了不少，圍巾這樣的搭法是為了視覺上讓人看起來更修長。長襪和運動鞋就是為了維持整體的偽學生風。

淺色襯衫+百褶裙+運動鞋（葉思雅 攝）

LOOK 4：霓虹綠色襯衫+寬鬆牛仔褲+運動鞋

霓虹綠色襯衫+寬鬆牛仔褲+運動鞋（葉思雅 攝）

這一套是在Look1的基礎上做了一些改變，霓虹綠一定是這身的重點。綠色一直給人感覺是很難把握的顏色，尤其在穿搭上。正是難以把握又大膽的霓虹綠，能夠代表大膽做自己的個性和創新。已故的Louis Vuitton男裝藝術總監Vrigil Abloh也試過把在紐約的LV POP-UP STORE刷成綠色；使用霓虹綠色的單品更熟為人知的還有BV的靴子；另外的建議是霓虹綠襯衫在搭配上和厚重的深棕、黑色外套+黑褲更搭，綠色會讓整身厚重感降低不少，同時維持大膽個性的態度。

BOTTEGA VENETA靴子（圖片來源：BOTTEGA VENETA官網）

只要輕鬆搭配，沉悶的西裝外套也可以變得非常百搭。大家多多使用衣櫃那件不常用的西裝外套吧～ 在日常也可以做個充滿個性的女生！