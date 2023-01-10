港男批用名牌袋都是拜金女 用小CK才是正經女生！網民：都自己買

曾經網絡上流傳著願意陪男朋友吃$25麥當勞餐是好女友，但近日在連登討論區上有位港男以「講真 真係好羨慕啲男人有個用CHARLES & KEITH嘅女朋友」為題開帖文，他的內容都指責用名牌手袋的女生是透過不正當手段換取，隨即引來大批網民反駁，全文都是對女性極不尊重的言語，以及太低估現在女性在金錢上的獨立。



港男批女生都靠不正當手段買名牌手袋

港男批女生都靠不正當手段買名牌手袋(《回歸》劇照）

這位港男先以羨慕別人的女朋友願意使用CHARLES & KEITH的手袋為題，吸引其他網民進內文看和留言，他認為該品牌的手袋需有抄襲疑雲，但他寧願女朋友用CHARLES & KEITH手袋，而不是其他奢侈品牌，他指：「一個名牌手袋要幾萬塊，正正經經的一個女生上班，哪能有這麼多錢買名牌手袋？」暗指用名牌手袋的女生都是透過不正當手段換取名牌手袋。

港男抨擊用名牌的女生都是愛慕虛榮

港男抨擊用名牌的女生們都愛慕虛榮(《愛回家》劇照）

後文更直指：「男人送（手袋）一定有企圖，但是她又接受，即是怎樣？即是他的女朋友，讓送禮的男生預約發生性關係呀！」在這位港男的想法中，女生為了名牌手袋可以出賣身體來換取。

這位港男更指責女生買名牌只是為了「顯身價」，不想被身邊朋友小看，明明薪水不高又要買奢侈品，因此不斷找人包養、換男朋友、找備胎等。續指正經的女生根本不會買名牌，因為她們都是想和男朋友有更長遠發展，會想儲錢，更不會讓男朋友破費，所以他認為願意用CHARLES & KEITH的女生才是好女生。

網民反擊：用自己錢買有甚麼問題

網民反擊：用自己錢買有甚麼問題（CHARLES & KEITH官網）

這樣一篇奇怪、離地且毫無理據的帖文，隨即被大批男、女網民反擊，大部分網民都認為他的言語都是在侮辱及不尊重女生，有不少網民都稱：「自己買」、「上班一個月都買到」、「女朋友薪水7萬至8萬一個月，很正經地賺，買手袋有甚麼問題？」等等，其實現在許多女生的薪水都與男生無異，甚至更高，憑自己能力買名牌手袋完全沒問題。

每個人的消費觀都不同 彼此尊重更重要

每個人的消費觀都不同 彼此尊重更重要（IG@ratijujub）

雖然不知道帖主曾經與怎樣性格和消費觀的女生交往過，才得出帖文中的想法，但其實香港有更多的女生都是藉著自己的努力，買自己喜歡的手袋或喜歡的東西。就如同男生喜歡買模型、遊戲機、電子產品等都是一樣的，與其互相抱怨，倒不如尊重彼此愛好，而且都是花自己的錢，自己能負擔，真的沒必要抨擊別人的消費觀。