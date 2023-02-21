日媒主編：手袋反映女生等級　25歲前要有這品牌！網民作這樣反擊

大家平日在路上或搭車時，會不會留意別人在用甚麼品牌的手袋？在踏入社會後會有女生可以為了喜歡的手袋而省吃儉用，當然也有偏好簡單實用手袋的女生，早前在日本媒體網站The Startup的董事長兼主編梅木雄平，就在Twitter上撰文分享平日會觀察女生手上拿的手袋，並道出手袋反映出女生們階層的結論，帖文一出隨即引起了熱烈的討論。



日媒主編認為手袋品牌可反映女生的社會地位

在梅木雄平的研究中，他認為可以從女生所以使用的手袋品牌可反映其社會地位及價值（IG@lalalalisa_m）

日本媒體網站The Startup的董事長兼主編梅木雄平，在Twitter上撰文：「這樣說可能會被罵，我認為女生與她所拿的手袋品牌與其等級大致相關。個人是希望至少拿到Celine以上的等級。」在梅木雄平的研究中，他認為從女生所使用的手袋品牌可反映其社會地位及價值，其後也分享他為各品牌做的排名：

-100萬日圓：Hermès

-60萬日圓：Delvaux、Valextra

-40萬日圓：FENDI、LOEWE、CHANEL

-30萬日圓：Céline、Gucci、BALENCIAGA

-有點過時：Chloé

-品味獨特的女生：LV、PRADA

-到25歲前要擁有的：Miu Miu

-未能擠身上流社會：Furla



網民掀起「#女の価値を決めるバッグ」標籤反擊

而梅木雄平表示他常以品牌來區分女生，像是PRADA小姐，還認為如果到40歲還在用Miu Miu真的很不行，這樣充滿不屑和歧視的言論，隨即引起網民的抨擊。在Twitter上出現了「#女の価値を決めるバッグ」（決定女人價值的包包）的標籤，並貼上自己非名牌的手袋，讓這位主編認識一下其他手袋，很有趣又有效的反擊。

手袋價值從來都不是評價女生的標準

手袋只是用來搭配你的服飾，反映出你個人風格（IG@jinnyng）

無可否認看到一個女生拿著Hermès手袋，會很自然認為她應該事業很成功，有一定經濟能力。但也正正是這種崇尚名牌的心態，導致不少女生今天在使用某品牌手袋，就想著如果可以買到更上一級的品牌就好了，攀比的心態只會讓自己更辛苦！

其實不論是使用著名品牌，還是小眾品牌的手袋都好，它只是用來搭配你的服飾，反映出你個人風格，手袋的價值從來都不能作為評價一個女生的標準。