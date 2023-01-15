時裝小百科｜貝雷帽為何被稱為畫家帽？軍人戴的顏色原來隱藏含義

年度盛事金馬 59 甫圓滿落幕，每年電影人都帶給我們更勝以往的優秀作品，而眾星雲集的紅毯也讓被津津樂道。



今年多位男星打破穿搭框架成為紅毯亮點，像是一身藍色絲絨西裝的陳柏霖典雅莊重又帶著一絲貴氣，十足貴公子的範兒；而獲得最佳男主角的黃秋生在經典黑白配色中大膽破格，用多層次堆疊出瀟灑不羈的氣場；當然也不能不提到被多家媒體選為最帥的「張震」，藍條紋寬褲與異材質外套讓豐富了視覺，同色系加上垂直條紋讓視覺延伸，顯瘦又顯高，而那頂貝雷帽（Beret，又稱畫家帽）更是畫龍點睛，提升了完整度也更加吸睛。

貝雷帽是個擁有超過百年歷史的帽款，至今依然深受名人、穿搭客喜愛，像是粉絲最愛的魏如昀就時常將貝雷帽加入 OOTD，但因為造型特殊許多人因而對它望之卻步，不過看到張震配戴後應該也開始蠢蠢欲動了。

Dappei 今回要深度介紹「貝雷帽」的故事，也打破它難以駕馭的迷思。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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無帽簷、軟毛呢材質的貝雷帽強烈造型感讓人過目不忘，雖然現在它是時尚代表、潮人標配，但最初其實是作為工作服配件而生，軟毛呢材質不僅保暖，還可以摺疊收納，對於工作的人來說是相當方便的優點。對於貝雷帽的說法有兩種，一種是它起源於文藝復興時期，但當時只是雛型，並沒有一個切確的名稱；另一個比較普遍的說法則是貝雷帽最初出現於法國、西班牙交界的巴斯克山區，此處的人民多以牧羊為生，山區氣候寒冷加上羊毛取得便利，因此他們便以羊毛做成貝雷帽，除了前言提到的保暖、好收納，牧羊人還會用它擦汗或者當作地墊，另外高山風大，貝雷帽無帽簷的設計也能減少阻力讓它比較不容易被吹走。

不管貝雷帽的起源為何，它因軍隊而普及化是肯定的。當時工業革命、交通革命等等科技進步，讓它得以量產、傳遞到世界各處，都是讓貝雷帽普及的推手，而同樣因為保暖、柔軟易收納、能夠廉價量產等等特性，使得貝雷帽被看中成為軍事制服配件。

像是對英軍來說，坦克車是軍隊主力之一，若是配戴舊式硬挺的軍帽在坦克車狹小的空間內不但佔位又非常不便活動，而貝雷帽正好完美的改善這個問題。各國軍隊的貝雷帽在款式、配戴方式上可能有些微不同，像是法軍高山部隊就將貝雷帽製作得較大而蓬鬆，像是雲朵一般，如此可以獲得更保暖的效果。

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如前言所及，最原始的貝雷帽是以羊毛製作，通常都是灰白色，爾後則以方便取得又廉價的毛呢製作，同樣保暖、柔軟又便於收納，在打戰時這些都是非常有助益的優點，也會染上不同顏色來區分兵種，並別上不同勳章來分辨軍階。

另外，許多國家也在貝雷帽做出些微改良，在帽緣處縫上皮革跟鬆緊繩方便固定，像是古巴革命領袖哲·古華拉（Ernesto Guevara）配戴的就是非常典型的例子，如果對他不熟悉沒關係，相信宋仲基在《太陽的後裔》裡帥得讓人此生難忘的軍裝造型相信可以喚起你的記憶。

在當時，許多藝術家在自畫像中時常佩戴著貝雷帽，因此至今說到貝雷帽還是會自然地聯想到藝術家，也讓貝雷帽有了「畫家帽」的別稱，但其實這個原因說起來有些淡淡的哀傷，藝術家們會配戴貝雷帽並非時髦、文青的原因，單純是因為當時許多藝術家經濟都相當拮据，而便宜、高 CP 的貝雷帽就成為他們很好的選擇。但即便如此，藝術家們還是賦予了貝雷帽許多浪漫的想像。

有很長一段時間，貝雷帽都停留在男性工 / 軍人專屬，直到時尚、影劇產業蓬勃發展，才讓貝雷帽打破性別藩籬走進女性的日常穿搭中，它開始出現在高端時裝裡，也成為電影裡的時髦語彙。1967 年《雌雄大盜》（英語：Bonnie and Clyde；台譯：《我倆沒有明天》）裡，女主角Bonnie配戴自帶高級感的駝色貝雷帽行騙四海，搭展現女性柔美曲線的時髦裝束，儼然成為最好的貝雷帽搭配範本；1995 年《叻女掌門人》（英語：Clueless；台譯：《獨領風騷》）、2007 年《花邊教主》（英語：Gossip Girl）兩部經典校園片也妥妥的讓貝雷帽成為青春代言詞；當然，近年爆款劇《艾蜜莉在巴黎》（英語：Emily in Paris）同樣出鏡不少貝雷帽造型，又 Chic 又 Fancy，這樣的無邊魅力無疑地引領了各個時代的時尚。

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從工事、軍事走向時裝，貝雷帽與時代共同經歷了百年的演進，在史事與文化的融合下，讓它成為充滿深度的時髦單品，看完以上的故事又有張震為貝雷帽加持，是不是已經打開網頁下單了？但在這之前，可以先閱讀 Dappei 整理的貝雷帽穿搭、佩戴教學，讓你入手最命定的貝雷帽。

Dappei 結語：

以上的貝雷帽小知識搭黨都記起來了嗎，你覺得哪個最有趣？不過跟藝術家的連結實在有點傷心欸。



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原文：張震戴的那頂「貝雷帽」有厲害喔，難怪潮人、電影主角都愛戴，今年秋冬該來一頂吧？

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