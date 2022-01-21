盤點10款精品漁夫帽　Chanel、Celine時尚優雅　Prada最襯東方人

撰文：Bella儂儂
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整理頭髮真的是一門學問，如果妳跟儂編一樣，面對髮型這件事總是束手無策，那不妨挑一頂萬能的帽子，來解決你髮型的困擾！

在這裡儂編整理出 10 款精品所推出的漁夫帽，透過品牌精巧的設計，加上漁夫帽高包覆性的特質，未來出門妳不必再擔心頭髮要弄什麼造型，只要一頂好看的帽子就能讓妳很有味道。

在沒有時間整理髮型或洗頭的時候，你或想以簡單配件帶出時尚感。以下10款突顯品味的漁夫帽也許幫到你！（點擊放大觀看介紹及價錢）▼▼▼

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Chanel

斜紋軟尼是 Chanel 非常標誌性的服裝面料，這次品牌將其運用在這款鐘型的漁夫帽上，簡單內斂的灰色，加上細緻的 Logo 點綴，品牌透過精緻的精緻面料，來展現獨有的優雅氣息。

Dior

Dior近年來不止包包很好買，連帽子等各式配件都在跟女孩的荷包招手！這款千鳥紋漁夫帽，品牌運用金色的絲線勾勒出細緻的紋路，再加上一條 Logo 織帶的點綴，極度搶眼的色彩，絕對能成為穿搭時的亮點。

Loewe

總能把皮革用的跟嬰兒肌膚一樣軟的Loewe，這定運用納帕小牛皮所製成的漁夫帽，細緻的面料加上可愛的色彩，搭配上一個簡單的發鏈點綴，就如同品牌的包款一樣，不用太多複雜的元素，簡單的細節就能讓一頂帽子變得很有型。

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Celine

Celine 在 BLACKPINK Lisa 強大的帶貨力下，成為近年來最受年輕人歡迎的品牌，尤其是「Triomphe」老花系列的單品，一上架幾乎就能秒速完售！這次設計師將這個最受歡迎的元素運用在帽款上，如果沒搶到 Lisa 同款包沒關係，至少可以用一頂帽子與偶像同在。

Burberry

羊毛溫暖的質地，總能在秋冬帶給人舒適宜人的感受，Burberry 這款漁夫帽，運用品牌經典的格紋搭配上舒適的羊毛面料呈現，讓一只帽子不僅能成為穿搭的亮點，同時還可以是保暖最好的幫手。

Fendi

這款以羊絨為面料的漁夫帽，運用可愛的奶茶色彩勾勒出 FF Logo 字樣，具有包覆性的短帽簷版型，不僅能貼合妳的頭型，讓整體比例更好外，保暖的材質運用，更可以成為冬天做好的禦寒夥伴。

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Louis Vuitton

以品牌創立年份，結合經典老花所設計的「Since1854」，是 Louis Vuitton 近幾年最熱銷的系列之一，這次設計師將這款別緻的紋路運用在漁夫帽上，並以淺米色系作為配色，細緻且柔美的色彩，讓女孩能展現自己獨特的氣質。

MiuMiu

想要一款低調又好搭的帽款，那 MiuMiu 這款丹寧牛仔布料的漁夫帽妳一定會喜歡！間單的洗舊面料搭配上品牌皮標，休閒簡約的設計，不管什麼樣的穿衣風格都能輕鬆駕馭。

Gucci

不管什麼單品都要做的比人家更吸睛的Gucci，這款漁夫帽運用 GG Logo 緹花搭配輕盈的帆布面料呈現，並運用一條超級長的綁帶點綴，讓這款漁夫帽在休閒的輪廓下變得超級有個性。

Prada

Prada 的再生尼龍的單品不僅達到環保的效果，同時還用精準的設計抓緊年輕人的胃！品牌近年賣翻天的漁夫帽，在本季換上了可愛的藍色外衣，清爽的顏色可以平衡東方人較深的髮色。

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