Hoodie連帽衛衣冷知識｜原是僧侶服飾？一戰後Champion開賣超搶手

問到什麼單品能夠百搭或是最有人氣的單品，想必連帽衛衣（Hoodie）絕對是榜上有名的佼佼者，無論是時尚品牌、街頭潮牌、運動品牌、快時尚都能看見帽T的存在。



這2-3年因為疫情緣故，著重居家辦公同時又講求方便出門、舒適的時代裡，比起穿脫複雜但正式、高貴的西裝、襯衫等，連帽衛衣成了許多人的首選，更重要的是它並未有性別壁壘分明的既定印象，而是男女皆可駕馭的單品。這樣的一個神級單品你對它認識有多少呢？

這回跟著 Dappei 一起來了解關於連帽衛衣（Hoodie）的歷史。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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說起連帽衛衣（Hoodie）輪廓雛形的歷史，一直以來都有許多不同的說法，有一說認為早在古埃及當時的希伯來人便有了這種連帽服飾，目的則是為了方便穿脫、防曬來因應早晚溫差大的牧羊工作。但普遍的說法還是認為出現時間應該落在 12 世紀的歐洲中世紀，因為天主教、基督教盛行的緣故，當時許多宗教組織的僧侶便會穿著各式各樣的連帽長袍去宣揚、傳教，而根據歷史記載這種服飾則被稱作 Chaperons。

再來另一個更多人深信連帽衛衣（Hoodie）出現在 12 世紀的另一個原因在於，除了上述所說的穿著打扮在英格蘭有被記載以外，Hood 一詞更是英國人祖先盎格魯撒克遜語（Anglo-Saxon）中的 höd，意思上更和帽子 Hat 有一定的關係。

不過至今大家在街上所看、消費所買、日常所穿的連帽衛衣（Hoodie）樣式，其實是 1930 年才在美國初次登場，而創造出這項神級單品的品牌，正是五、六年前在高中、大學引來一陣熱潮的品牌 —— Champion。

當時作為美國本土品牌的 Champion 為了發展品牌及挺過第一次世界大戰帶來的嚴重影響，除了將衣服做的舒適、方便、耐用之外，也引進全新的製程技術將較好、較好的材質布料製作成服飾單品，也正因如此，到了後來 Sweatshirt 結合帽子，演變成 Hoodie 的時候，受到了許多工人與藍領階層的喜好，甚至在日後的戰間期，特別為美國政府協助士兵訓練用、戰場實用的相關套裝。

Dappei 結語：

在二戰結束後，音樂、電影、運動、校園文化等蓬勃發展，連帽衛衣也在這些因素的推波助瀾下成為了炙手可熱的日常著用單品。其實早在這些大牌爭相推出之前，連帽衛衣的祖先早就大大影響了世界的發展，在我們穿搭的同時，更有回顧單品歷史的趣味存在。



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原文：你一定沒想過的「帽 T 冷知識」，誰發明帽 T？最初給僧侶穿？第一個推出帽 T 品牌是 Champion！

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