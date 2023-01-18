新年波鞋首選這一雙！NIKE兔年限定Dunk Low　Pastel粉紅配色超燒

很快地，隨著一年過去、數雙重磅聯名接踵推出。



對於深居亞洲的東方潮人來說，意謂著生肖中的「兔年」即將到來，各家品牌推出的應景單品也就如同限定聯名般、一樣令人值得收藏！

這回富含節慶元素的 Nike Dunk 也率先曝光，或將是你新年買鞋的絕佳選擇！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

刺繡、絨毛皆細節，Dunk Low「兔年」配色率先曝光！

逢年過節，Nike 為其打造數雙「節日限定」鞋履已經成為例行公事，而繼虎年正式迎來尾聲之時，為慶祝農曆新年的特殊版本「兔」也隨之在網上揭露，並選用當今人氣鞋款 Dunk 作為設計基底。從圖片上可見，外觀上除使用白色皮革，更多部分搭配的是髒粉色（Dusty Pink）麂皮、奶茶色大底等這類的柔和色調，意即透過不同以往「大紅大紫」等傳統手法，呈現兔年的生肖重點與動物特性，不過值得一提的還有，Swoosh、鞋舌上的絨毛材質，據傳會注入真實兔毛，以呼應鞋跟後方的「兔年刺繡」，質感同時也會向上提升。

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不過，Dunk Low 「Year of the Rabbit」 未有確切販售消息，但想必將在年節前後正式上架，請有興趣的朋友多加留意了。

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