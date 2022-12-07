5對米白色波鞋推薦　NIKE、adidas超百搭　ASICS漸變色鞋底超吸睛

聚餐爆吃、體脂飆高，女孩們......該認真動起來了吧？在表情無法管理的狼狽揮汗時刻，最需要兼具顏值又機能的「運動隊友」幫你美美救援。



以下各大運動品牌在2022年最新推出的慢跑鞋，就以自帶仙氣的奶油白為主色系，相較一排殺氣騰騰（？）的跑鞋根本是小清新（笑），功能性卻一點也不馬乎，運動場穿、平時穿搭有一雙就等於開外掛！

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2022秋冬奶油白慢跑鞋推薦

1. ASICS

深受跑者喜愛的ASICS彈力系列跑鞋，最新升級版本NOVABLAST 3不可能這麼強吧？採用全腳掌FF BLAST＋輕彈中底科技、側邊TPU穩定片與TPU後跟杯，整雙重量減輕約20G，彈力、輕量、外型整個Next Level！輕鬆跑、長距離慢跑訓練（LSD）或是輕運動都「彈上加彈」，同時以奶油白鞋身搭配「金屬色＋漸層」鞋底，打造專屬於女孩的帥氣！

2. NIKE

簡約奶油白加入甜甜「蜂蜜黃」，NIKE這雙「Air Max Scorpion」光配色就讓人怦然心動！這雙來頭可不小，把招牌氣墊最大化升級，搭載有史以來「最大體積的Air氣墊」，同時首次採用Chenille Flyknit鞋面科技，靈敏度、舒適度直接進化，重點是那厚厚的氣墊鞋底，還自帶增高大長腿的效果！

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3. New Balance

就像灑上冬日的初雪！New Balance這雙Fresh Foam 1080v12奶油白慢跑鞋還結合隱隱約約的紫丁香色！流線的外型與鏤空的「N」字設計，視覺上超時髦，完全可以運動完直接穿去約會（笑），內建的機能性也是超優秀，獨家中底科技 Fresh Foam X提供緩衝與保護，Hypoknit針織面料、半內靴式設計更縝密貼合腳掌曲線，搭配上鞋後跟的3D穩定結構，每一個邁步皆輕盈舒適，難怪連全明星運動會的運動女神房思瑜都愛上～

4. UNDER ARMOUR

當溫柔奶油白，加料「鮮橙色、牛油果綠色」，史上最清爽的跑鞋就是這雙了吧？UNDER ARMOUR的「HOVR Phantom 3慢跑鞋」在平針織線的鞋面細節上加入搶眼色系，鞋底那一片嫩綠真的太治癒，同時擁有HOVR零重力中底科技、一體式SpeedForm ® 2.0鞋墊，支撐力、緩震度以及舒適度大提升，鞋面則採用INTELLIKNIT與FLATKNIT立體織法，營造出像穿上厚襪子般舒適透氣～

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5. adidas

adidas與Stella McCartney再次聯手的這雙跑鞋，可以說是白得超「潮」！奶油白輕量Primeknit鞋面搭配再生材質，視覺上做出層次感，還加入亮眼橙色，整雙完全不無聊，同時內建採用生物基質的EVA製成的支撐結構，以及彈性大底、BOOST中底，讓你踏出的每一步都充滿能量！

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