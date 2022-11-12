秋冬5雙防水鞋推薦　奶茶色PALLADIUM、adidas防水波鞋舒適兼百搭

颱風、東北季風侵襲香港，身沿海城市，除了雨具、雨衣備好備滿，也不能讓雙腳「獨自落湯雞」（笑）~



套上以下平價防水神器，外面風雨交加，你都能開外掛從頭到腳乾乾爽爽......來看看各大品牌在2022年下半年最新推出的雨天神隊友有哪些？

秋冬5對防水鞋推薦，下雨天再也不會讓腳濕到煩躁了！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. UNDER ARMOUR

不用雨靴也能完美防水，UNDER ARMOUR新出品的這雙「UA HOVR Machina 3 Storm」訓練跑鞋，就內建防潑水UA STORM科技，還在鞋面採用立體編織工法，阻擋雨滴的同時，還能適時調節汗水及體溫，加上流線型反光設計、雙密度 HOVR緩衝系統、一體鞋墊、橡膠大底以及智能晶片連接跑步應用程式，不只通勤無畏風雨、戶外跑步以及運動也能在惡劣環境暢通無阻！

2. PALLADIUM

法國軍靴品牌PALLADIUM身為許多女孩的「防水靴首選」，今年秋冬可以收最熱騰騰的升級版！把爆款PALLASHOCK系列加入最高規格橘標防水科技，再加碼再生科技纖維材質透氣防水薄膜、防水金級皮革材質鞋面，打造出防水力MAX的「防水朱古力靴」，還自帶透氣、彈力機能，重點是…居然是美美的「溫柔奶茶色」～

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3. TIMBERLAND

奶油白＋焦糖棕…這麼可愛的配色來自TIMBERLAND家的防水健行靴，內建Defender Repellent Systems®防潑水、防污處理，上山下海（溪）也不怕雙腳濕噠噠，整雙鞋採用優質銀級皮革及至少含有50％再生塑料的材質製成，穿得舒適也能同時愛地球。

4. adidas

明明是甜甜的奶茶復古跑鞋，居然偷開「防水外掛」？adidas 在厭世下雨日準備了這雙「SPIRITAIN 2000 GTX」，奶茶色鞋面中搭載 GORE-TEX 防水材質，大底採用 ADIWEAR 耐磨橡膠大底，針對較易磨損區域加強刻紋密度、提升抓地力，機能超優秀、顏值超高，運動＋出遊＋約會幫你的雙腳穿上「淋不濕的擋雨配備」。

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5. Columbia

登山好搭擋也可以CARRY的日常通勤…Columbia這雙「FACET™ SIERRA OUTDRY™-防水高筒健走鞋」內建OutDry™ 全防水透氣鞋面，全面阻斷雨水與雜質滲入，當然其他機能也很讚，強化抓地力大底科技、Techlite+™ 科技超輕量中底、彈力包覆足踝系統等，防滑不怕摔、耐磨耐穿度超高，守護你每一個濕冷天氣。

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