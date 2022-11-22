2022最新7款厚底波鞋　IU同款NB、蔡依林PUMA鋸齒鞋　百搭增高4cm

各家運動品牌的厚底鞋款，無論是女神最新同款、還是好搭實穿款一次送上！



每個想要顯腿長又比例好的妞妞們鞋櫃裡絕對要有一雙的「厚底鞋」，不管春夏秋冬都必需備一雙！在2022初秋時刻，妞編輯就為大家搜羅了NIKE、NB、PUMA等各家運動品牌的厚底鞋款，無論是女神最新同款、還是好搭實穿款，全都各有亮點，讓妞妞們無論上班、出遊都能隨時能顯腿長，還能Keep超好的穿搭身形比例！

秋冬7款厚底球鞋推薦，穿出好比例！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. NIKE

COURT LEGACY LIFT

NIKE以復古風格打造的Court Legacy Lift 鞋款，約兩公分厚的中底設計，剛剛好在不知不覺間加了一點身高，鞋身上大大的NIKE勾勾更是保留了品牌的經典風格，最特別的是在鞋後跟處麂皮的NIKE皮標上搭配的撞色縫線點綴，讓細節也是可可愛愛，實穿又好搭的鞋型無論裙裝、褲裝怎麼穿都搭！

BLAZER

提到NIKE的經典款絕對不能漏了Blazer，原本是在1972年首次推出的籃球鞋款，但因為復古簡約的鞋型大受喜愛，近年更陸續推出帆布高筒鞋款、皮革中筒及低筒的樣式，而最適合嬌小妞妞選擇當然就是這款低筒厚底設計的Blazer鞋款，加厚了原本的鞋底設計，穿上後既有休閒感又能修飾身形，除了有小白鞋的款式，還有粉嫩色系與異色鞋底款式可以選擇。

2. NEW BALANCE

New Balance 574 WL574ZAB

身為New Balance代言人的「韓國帶貨王」IU穿著全黑的短袖套裝酷帥上鏡，不為別的就是為了這雙厚底帥鞋「NB 574+」，直接將經典的574鞋款大升級，保留了原本的質感麂皮鞋面、鞋舌標、及圓圓的鞋頭線條，但直接幫所有女孩們「加厚」大底，鞋內搭配的是輕量EVA泡棉，集帥氣舒適於一雙，除了IU女神著用的黑色鞋款外還有白色款可以選擇喔！

3. CONVERSE

CHUCK 70 PLUS 1970 HI

可以說是國民鞋款的CONVERSE帆布鞋，在近年也陸續推出許多時髦的新設計鞋款，這款以解構主義設計的新品以經典鞋款Chuck 70作為設計基礎，鞋身的設計上採用多片帆布拼接呈現單一色系鞋身的層次錯位感，同時加長了鞋舌及不規則LOGO標誌等細節，其中最搶眼的分裂鞋底加厚至3.5公分，十足的俐落時髦。

CHUCK 70 HIGH TOP

CONVERSE的厚底帥鞋再＋1！繼大受歡迎的Run Star Legacy後再推兼具實用和舒適度的Chuck 70 AT-CX鞋款，同樣是以經典的Chuck 70鞋型作為基礎設計，不過在鞋身的細節上更加細膩，鞋身輪廓也更有運動感，高度約5公分的中底也因為流線設計看起來輕盈許多，造型感非常足夠。

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4.PUMA

Mayze Stack Wns

要怎麼把厚厚的大底變得活潑輕盈？選PUMA這款就沒錯，PUMA以復古鞋型打造的「MAYZE鋸齒厚底鞋」還是天候代言人蔡依林的形象主打鞋款，白色的皮革鞋身不僅有「PUMA」品牌金色字樣的小皮標，還拼接上燕麥奶色的流線標誌，高達4公分的鞋底不僅有鋸齒造型，鞋後跟處還有黑色色塊的設計，鞋後的金色小美洲豹，讓這雙鞋看起來簡單卻細節滿滿。

5.adidas Originals

SUPERSTAR BONEGA

adidas Originals最經典的當家鞋款Superstar自從推出後就熱賣至今，又陸續推出不同的配色與聯名，近年也將這款鞋加上了厚底的設計推出各種特色款，這雙則是加入了高質感的大理石紋細節，無論是鞋跟後的三葉草壓印皮標到鞋帶上搭配的金屬感金邊大理石裝飾扣環，都讓這雙復古休閒鞋有了亮眼特色，絕對是喜歡經典鞋型又不想撞鞋的好選擇。

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