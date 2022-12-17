New Balance防水波鞋新3款　IU同款奶茶色GORE-TEX跑鞋　男女皆宜

「到底有什麼是知恩不會的？」同時身兼歌手、創作家、演員、主持（還有EDAM職員）等身份的韓星「IU（李知恩）」，無論在哪個領域都憑努力、實力自體發光ING，身為新生代模範的他，為了在任何舞台、場合，都能氣勢爆棚、耀眼亮相迎戰，腳上必須配備的「戰鞋」，女神也得特別挑選過…



IU秋冬新寵曝光

風雨無阻的神隊友

IU身為「顏值＋實力兼具」的女神，日常愛鞋也得很全能、很罩才行（笑）！以往私服穿搭就熱愛搭配舒適好穿的球鞋的他（IU演唱會＋看秀「2雙NB小白鞋」被搜爆！），近期換上了機能更升級的新歡，可以看到女神穿著奶油白棉褲、羽絨外套，內搭草莓奶霜粉上衣，一副準備好外出的樣子，鞋款就是欽點這雙！！！

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New Balance熱騰騰的新鞋款「焦糖奶茶1906R跑鞋」，溫溫柔柔的奶茶色鞋面、搭配焦糖色鞋底，連N字招牌LOGO都是輕甜奶茶色，殺傷力超低的唯美顏值，卻內建超狂功能，結合軍規等級的 CORDURA® 抗撕裂面料、GORE-TEX® 防水專利，一雙就擁有高耐磨度、抗撕裂、防潑水功效，就算女神來多雨的香港也是可以扛得住的（笑）。

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4雙「腳尖的雨衣」開賣

壞天氣全面守護腳尖

焦糖可可、拿鐵牛奶、黑巧克力、OREO餅乾…不只IU同款要收，NB家的2雙爆款「57/40」、「XC-72」也能買到防水版本，雙雙搭載GORE-TEX®防水材質，頂級的專利技術可以防止雨水滲入，同時保有良好的透氣性，外面下著小雨，你的腳尖依舊乾乾爽爽，重點是外型、配色都很時髦，完全是最百搭通勤鞋強力候選！

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