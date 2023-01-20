雲文子2023兔年運程｜12生肖開運色手袋推介　CHANEL、DIOR必收

【農曆新年2023開運色手袋｜雲文子奇門遁甲2023年兔年生肖運程】即將踏入兔年，不少女生都對自己來年的運程相當關注，無論是在桃花運、事業運，還是財運上，也很想知道怎樣能趨吉避凶！《01女生》邀請了玄學天后雲文子師傅為大家講解各生肖在兔年的開運顏色，幫助女生們提升運氣！立即為各生肖女生推介開運色手袋吧！



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雲文子奇門遁甲2023年兔年生肖運程｜玄學天后雲文子師傅MasterCloud（受訪者提供）

農曆新年2023｜雲文子兔年開運色：紅色手袋推介

適用生肖：肖龍、猴、雞、豬、牛



紅色手袋推介：DIOR 微型 LADY DIOR 手袋 HK$29,500

LADY DIOR 一向都是不少女生夢寐以求的袋款，這款微型 LADY DIOR 手袋採用了深紅色 Cannage 藤格紋圖案羊皮製作而成，再綴以標誌性的金色「D.I.O.R.」吊飾，配搭紅色穿搭去拜年，也絕對不失高雅氣質！

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紅色手袋推介：CHANEL 鏈條手提包 HK$13,100

CHANEL 這款以紅色小羊皮製作而成的鏈條手提包，細小袋型別緻，但容量卻充裕，可以收納到日常所需小物，紅色配金色的配色別具典雅感，氣派十足！加上，1萬多元就可以入手到CHANEL手袋，實在沒有不入手的理由！

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農曆新年2023｜雲文子兔年開運色：綠色手袋推介

適用生肖：肖兔、龍、蛇、鼠、虎



綠色手袋推介：CHANEL 小號 BOY CHANEL 信差袋 HK$40,100

CHANEL 於今個秋冬推出的小號 BOY CHANEL 信差袋，是傳統長方形信差袋的變奏版，半圓形的袋形更時尚利落，手袋採用雙面剪羊毛配合小牛皮製造而成，羊毛質感充滿秋冬感覺！

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綠色手袋推介：Bottega Veneta Teen Jodie HK$27,900

Teen Jodie 是Bottega Veneta 其中一個大受女生喜愛的袋款，手袋設計採用了經典編織工藝，再配上肩背處的扭結設計，增添細節特色，「餃子包」的袋型有著鮮明的輪廓，相當優雅別緻！

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農曆新年2023｜雲文子兔年開運色：黑色手袋推介

適用生肖：肖兔、狗、鼠、牛



黑色手袋推介：LOEWE 經典小牛皮迷你 Puzzle 手袋 HK$18,950

LOEWE 的 Puzzle 系列向來深受女生喜愛，長方袋形配合幾何線條設計，相當精緻優雅，全黑配色更略帶型格感覺，非常百搭易襯，讓女生們可以型住過新春！

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黑色手袋推介：Miu Miu Miu Wander Matelassé納帕軟皮半月形手袋 HK$19,400

Miu Wander 是品牌 Miu Miu 的主打袋款，手袋採用標誌性的Matelassé納帕軟皮製造而成，手袋弧形的輪廓配搭經典褶皺細節，展現出玩味感！

【農曆新年2023｜雲文子兔年開運色】黑色手袋推介：Miu Miu Miu Wander Matelassé納帕軟皮半月形手袋 HK$19,400（Miu Miu 官網）

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農曆新年2023｜雲文子兔年開運色：白色手袋推介

適用生肖：肖蛇、馬、羊、猴、虎



白色手袋推介：DIOR 微型 LADY D-JOY 手袋 HK$ 24,500

LADY D-JOY 是DIOR其中一款具保值潛力的手袋款式，橫向設計重新演繹了 Lady Dior 手袋，優雅得來更能展現活潑年輕感覺。手袋採用奶白色羊皮和 Cannage 藤格紋圖案縫線製成，綴以淡金色飾面金屬「D.I.O.R.」吊飾。

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白色手袋推介：CELINE 平滑小牛皮CUIR TRIOMPHE迷你型BESACE手袋 HK$ 8,600

白色手袋白搭易襯，女生衣櫥必備至少一個！CELINE 這款迷你型BESACE手袋，採用純白色的設計，就連皮革TRIOMPHE釘扣開關都採用了同色系，全白配色相當療癒，背起來散發出優雅氣質！

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農曆新年2023｜雲文子兔年開運色：啡黃色手袋推介

適用生肖：肖馬、羊、雞、狗、豬



啡黃色手袋推介：Fendi 中型款式 Fendi First HK$ 27,800

這款 Fendi First 手袋相信大家都對它並不陌生，超大尺寸的金屬F開合成為了這袋款的最大特色，設計獨特且吸睛！手袋採用了軟質焦糖色納帕皮革製成，內襯亦採用了飾有經典FF主題圖案的布料，設計簡約但不失細節感！

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啡黃色手袋推介：LOEWE Hammock小號柔軟粒面小牛皮手提包 HK$ 24,100

LOEWE是近年大受女生喜愛的時尚品牌，Puzzle Bag、Hammock、Flamenco等更是大熱袋款。其中的 Hammock 採用了「吊床」為設計概念，帶出悠閒感覺。袋型充滿時尚而且很實用，柔軟的側面袋身，可以隨意改變袋身形狀，營造出不同的視覺效果，打造多種時尚風格。

【農曆新年2023｜雲文子兔年開運色】啡黃色手袋推介：LOEWE Hammock小號柔軟粒面小牛皮手提包 HK$ 24,100（LOEWE 官網）

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**生肖命理只供參考之用，內容由玄學天后雲文子師傅MasterCloud授權刊登**

資料來源：《雲文子奇門遁甲2023年兔年生肖運程》

雲文子師傅 MasterCloud



玄學天后雲文子師傅MasterCloud，奇門遁甲風水大師，榮獲「2009國際十大易學風水名師」、「2008十大易學風水策劃風雲人物」、「2020香港最傑出企業服務大獎」等獎項，曾任北京聯合大學風水客座教授。國際品牌及金融機構御用風水行政策劃顧問 (包括: JIMMY CHOO、BOUCHUERON、BALLY、BVLGARI、Vivienne Westwood、FILA、遠洋地產、Blackstone(黑石集團)、UBS瑞銀集團、瑞士信貸集團(Credit Suisse)、 DLJ Real Estate Capital Partners等)。出版「奇門遁甲」十多本著作。



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