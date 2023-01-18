【2023兔年｜新年禮盒】臨近農曆新年，是時候要準備好賀年禮物，無論是去拜年、招待親朋好友，還是過年見家長，都需要好好悉心準備！各大品牌都推出寓意美好和幸運的新包裝，讓大家在這充滿喜慶的日子裡，為身邊的人送上最好的祝福，《01女生》這次就為大家精選了多款新年限定的禮品，款款都實用又好看，不論是送禮還是自用都很合適！



2023兔年禮品推介｜AMORE PACIFIC 新春限定 緊緻輪廓修復雙效套裝 HK$3,900

2023兔年禮品推介｜AMORE PACIFIC 新春限定 緊緻輪廓修復雙效套裝 HK$3,900（AMORE PACIFIC ）

今個農曆新年不妨為家中長輩準備一份得體又實用的禮物，AMORE PACIFIC今年新推出的「高效緊緻輪廓面霜」、人氣商品「輪廓緊緻修復精華」以及數款品牌熱賣的體驗裝護膚品，都是有回復肌膚彈性及改善臉上各種細紋的功效，讓大家在新的一年以最佳狀態，吸納滿滿的好運！

2023兔年禮品推介｜NARS 新年限量版原生光蜜粉餅組合 HK$420

2023兔年禮品推介｜NARS 新年限量版原生光蜜粉餅組合 HK$420（NARS）

以完美底妝迎接新一年！NARS將原生光蜜粉餅換上了寓意幸運的紅色和金色作全新包裝，配上品牌熱賣的原生光蜜粉餅組合，保持每日容光煥發。原生光蜜粉餅以半透明配方塑造透亮、輕盈和持久妝效，同時有效柔化臉上細紋、毛孔和瑕疵，配上方便隨時補妝的粉樸，隨時隨地保持最佳狀態！

2023兔年禮品推介｜LAURA MERCIER 2023新春節日彩妝系列極致潤色胭脂 HK$280

2023兔年禮品推介｜LAURA MERCIER 2023新春節日彩妝系列極致潤色胭脂 HK$280（LAURA MERCIER）

LAURA MERCIER長期暢銷的國民初戀色杏桃色Ginger，亦換上了精緻亮紅色新包裝，再搭配充滿現代感的星光雲海插晝，而胭脂更鑄刻上藝術兔子圖案，非常精緻可愛！胭脂色調是顯白透嫩的珊瑚杏橙色，質地細緻柔滑，一抹瞬間自然融入肌膚，一整天保持健康好氣色！

2023兔年禮品推介｜fresh 紅茶晚間緊緻面膜 HK$820/100ml

2023兔年禮品推介｜fresh 紅茶晚間緊緻面膜 HK$820/100ml（fresh）

fresh亦將兩款皇牌產品換上了傳統民間剪紙藝術的新包裝，寓意繁榮和美好的未來，非常特別！其中特別推薦紅茶晚間緊緻面膜，蘊含多種高效成分滋養肌膚，有效提供高效抗氧化、改善彈性以及均勻膚色，全年保持最佳狀態！

2023兔年禮品推介｜雪花秀 皇牌潤燥再生精華 120ml (兔年限量版) HK$1,020/120ml

2023兔年禮品推介｜雪花秀 皇牌潤燥再生精華 120ml (兔年限量版) HK$1,020/120ml（雪花秀）

雪花秀皇牌潤燥再生精華的包裝亦換上了兔年限量包裝，以玉兔及梅花為主調，寓意幸福、堅毅和新生，滿載對新一年的期盼和祝福！而這款精華蘊含5種珍罕稀有珍貴植物萃取成分，有效煥活肌膚，即時為肌膚鎖水保濕抗衰老，保持年輕亮麗肌膚。

2023兔年禮品推介｜ghd新年獨家禮品套裝 ghd Platinum+™專業智能造型夾新年禮品套裝(黑/白色) HK$2,295

2023兔年禮品推介｜ghd新年獨家禮品套裝 ghd Platinum+™專業智能造型夾新年禮品套裝(黑/白色) HK$2,295（ghd）

ghd為新年特別推出了限量版套裝，包括品牌最暢銷的platinum+™專業智能造型夾、長形隔熱收納袋及迷你闊板梳，以專業造型工具輕鬆打造新髮型迎接新一年。而新包裝則採用了高貴的紅金色為主調，充滿節日喜慶氣息，無論是送禮還是自用都很合適！

2023兔年禮品推介｜Jurlique 限量版玫瑰按摩油 HK$720/200ml

2023兔年禮品推介｜Jurlique 限量版玫瑰按摩油 HK$720/200ml（Jurlique）

Jurlique今年為皇牌玫瑰按摩油瓶身和包裝換上新包裝，以橙色、粉紅色及紅色呈現玫瑰花不同的姿態，同時亦寓意著幸福、熱情活潑的感覺，為新一年增添好運。而按摩油成分均是純淨活機草本植物萃取，在柔軟嫩滑肌膚同時散發迷人芳香，放鬆心情！

2023兔年禮品推介｜LeSportsac Playful Bunnies系列 兔子造型背包 HK$1,060

2023兔年禮品推介｜LeSportsac Playful Bunnies系列 兔子造型背包（LeSportsac）

兔年又怎能少了兔子袋！LeSportsac特別推出推出Playful Bunnies系列，以多款可愛跳脫兔子圖案的袋款及紅色為主調，來迎接新年！系列產品包括背包、手提電腦袋、零錢包等等，其中就兔子造型背包最可愛又實用！

2023兔年禮品推介｜SHISEIDO ULTIMUNE皇牌免疫力精華 新年限定版 HK$1,050 / 75ml

2023兔年禮品推介｜SHISEIDO ULTIMUNE皇牌免疫力精華 新年限定版 HK$1,050 / 75ml （SHISEIDO）

SHISEIDO將品牌的皇牌免疫力精華換上了新年限量新裝，以兔子及品牌標誌性山茶花，集合剪紙藝術，不僅充滿新春氣息，更是寓意美麗盛放。而產品蘊含珍貴靈芝精華、洛神花精華及萃取自日本長野縣的十藥精華，有效提升肌膚免疫力，促進膠原新生以及提升肌膚彈性，在新的一年肌膚隨時都保持充滿柔滑和光澤。

2023兔年禮品推介｜Estée Lauder兔年新春限定版「小棕瓶」 HK$965/ 50ml

2023兔年禮品推介｜Estée Lauder兔年新春限定版「小棕瓶」 HK$965/ 50ml（Estée Lauder）

Estée Lauder 特別為皇牌「小棕瓶」升級再生基因修復精華、升級再生基因修復眼霜及高清純色魅惑唇膏推出「兔年新春限定版」，滿溢喜氣的紅色包裝，為您締造完美肌膚和艷色絕世的造型！當中的高清純色魅惑唇膏印有金色的兔子，可愛感大增，怎可能不收藏！

2023兔年禮品推介｜Chantecaille兔年特別版 升級版鑽石精華液 HK$3,480/ 50ml

2023兔年禮品推介｜Chantecaille兔年特別版 升級版鑽石精華液 HK$3,480/ 50ml（Chantecaille）

Chantecaille以寓意幸運及喜氣的大紅色調，為升級版鑽石精華液+換上兔年特別版設計，開展新年新氣象。全新升級版鑽石精華液+容量比普通版多 20ml，盡享年輕美肌力量！以突破性科研技術於原有配方上注入嶄新強效成分，配方匯聚植物幹細胞萃取、5 種革命性胜肽及亮白緊膚等草本成分，全面賦活及明亮肌膚，重拾緊緻飽滿輪廓。

2023兔年禮品推介｜la famille兔年限定賀年禮盒 「運財兔子禮盒」HK$538

2023兔年禮品推介｜La Famille兔年限定賀年禮盒 「運財兔子禮盒」HK$538（La Famille）

新年又怎能少了甜點禮盒，la famille推出了多款賀年限定禮盒，其中「運財兔子禮盒」以可愛兔子造型包裹著四款賀年甜點，包括了紅桑莓朱古力、原味蝴蝶酥、鳥結糖及堅果朱古力，甜蜜地迎接新一年，最適合用來招待前來拜年的親朋好友！

2023兔年禮品推介｜Gucci Beauty Gucci Rouge à Lèvres Mat #25 Goldie Red HK$ 345

2023兔年禮品推介｜Gucci Beauty Gucci Rouge à Lèvres Mat #25 Goldie Red HK$ 345（Gucci Beauty）

Gucci Beauty為Rouge à Lèvres Mat唇膏換上華麗的金色管身，配上精雕細琢的花紋，令人愛不釋手。而色號#25Goldie Red，是品牌標誌性的經典紅色，選用柔滑的凝膠蠟質感配方，使色澤更濃豔迷人，最適合在新春佳節時使用！

2023兔年禮品推介｜SK-II 新年限定版神仙水護膚套裝 HK$HK$1,630

每年農曆新年SK-II都會為神仙水換上應節的新包裝，而今年適逢是兔年，品牌就將大家從小吃到大的大白兔搬到神仙水的瓶身上，充滿玩味又獨特！而這瓶護膚精華神仙水一直是SK-II的皇牌產品，蘊含品牌獨有經典成分超過90%的PITERA™ ，讓大家在新的一年，肌膚無時無刻都煥發出健康亮澤，吸納滿滿的好運！

▼▼▼【按圖看】更多2023兔年禮品推介｜包括KANEBO兔年版洗面霜、MCM華麗金色包裝香水、VALENTINO BEAUTY唇膏禮盒、氣泡酒等等，還有更多精緻又實用的禮品或套裝，作為禮物在新春時送給親朋好友就最適合！▼▼▼