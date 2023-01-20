Bottega Veneta｜兔年旺財長銀包7大精選　銀紙不對摺財源滾滾來

快過年了，女孩們準備好選一個新的銀包開啟新一年了嗎？一向以頂級皮革編織工藝自豪的 Bottega Veneta 近年將標誌性的編織元素，呈現在各式物件上，其中編織長銀包絕對是低調好品味的最佳選擇。



儂編為你精選7款BV長銀包，將你所有的日常需求有條不紊的收納起來，以從容的姿態迎接嶄新的一年。

Bottega Veneta 7款編織長銀包推薦！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 拼色編織長銀包

這款奶油和牛油果的拼接編織長銀包讓人眼前一亮，溫柔的配色卻一點也不無聊！拉鍊大開口讓你的散紙小物都可以一口氣收納起來，再也不用在收銀台前面手忙腳亂，可以優雅的完成收付的所有動作，精緻的時髦女孩絕對不能錯過！

2. 寬格紋編織長銀包

極致溫柔的丁香紫，搭配頂級皮革的細緻光澤，讓人完全抗拒不了它的大方美麗。銀包側邊的拉鏈讓你收付更加方便，可以把散紙小物都往裡面丟，搭扣設計更簡約耐用，擁有12個卡片夾層，讓你的超市會員卡也有地方可以收納。

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3. 細格紋編織長銀包

紫色特別飽和的色調，讓編織皮革的光澤感呈現的更為明顯，這也是在BV綠引起炫風之前，紫色可是 Bottega Veneta 銷售榜上紅牌的原因！如果不知道選什麼顏色的話，紫色也是一個相當貴氣、招財的選擇，絕對能在新的一年為你帶來好運！

4. 荔枝皮革編織長銀包

荔枝皮革是許多人的心頭好，不僅更加耐用，獨特的紋路質地更添了知性、中性的氣息，寬紋編織的設計簡約大方，搭派上BV最經典的那抹綠，展示十足的摩登時髦，讓你都忍不住想把它裝上鏈子背上身。

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5. 深藍色編織皮革長銀包

作為每日都會使用的貼身物件，一定要選到一個自己最喜歡的款式顏色，拿在手上的每一刻的都能讓你感受到喜悅，這款細格編織長銀包推出了多達11種不同的顏色，你一定可以在裡面找到屬於你的命定款。

6. 寬紋編織皮革長銀包

準備迎接新春，一款喜氣的銀包也是一個很好的選擇，剛好也十分接近Pantone 才剛宣布的2023代表色「萬歲洋紅」，如果有打算送禮給長輩的話，這款也絕對是人見人誇的好選擇！

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7. 焦糖色寬紋編織皮革長銀包

這款焦糖棕色的編織長銀包，絕對是是文青女孩的最愛！充足的收納空間，讓各種面額的鈔票都能夠平整的放置在銀包裡，相信這也是許多長銀包喜愛者沒辦法換短夾的原因，畢竟好好收納錢財，才是保證財運亨通的一大竅門！

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