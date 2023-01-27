GU減價︳女裝一連三天優惠！格仔迷你短裙低至26折 附8款抵買推薦

【GU減價︳GU優惠2023】主打東京時尚單品的日本連鎖服裝店GU由今天（27／1）起推出一連三天的手機程式會員獨家優惠，特價女裝單品包括：牛仔長褲、外套和長裙等等，其中有單品低至26折！以下整理的8款至抵價格單品，一起來看看吧！



GU減價女裝單品｜1. 格仔迷你短裙 $39

GU減價女裝單品｜格仔迷你短裙 ＄39（GU官網）

格仔迷你短裙具英倫風格，在1月27日至29日期間，由原價$149減至$39，即26折。迷你短裙的上身配上單色毛衣，時尚之餘亦非常適合秋冬季節，大家趕快去搶購吧！

迷你短裙的上身配上單色毛衣，時尚之餘亦非常適合秋冬季節。（GU官網）

GU減價女裝單品｜2. 橡筋頭長西褲$79

GU減價女裝單品｜橡筋頭長西褲$79（GU官網）

橡筋頭長西褲有米白色和海軍藍兩色可選，橡筋頭腰圍具彈性，適合不同身型女士，現時由原價$179減至$79。上身可搭配休閒風T恤，或是知性風格的西裝外套。下身不論配搭涼鞋、波鞋，或是短靴皆非常適合不過。

橡筋頭長西褲有米白色和海軍藍兩色可選，橡筋頭腰圍具彈性，適合不同身型女士，現時由原價$179減至$79。（GU官網）

GU減價女裝單品｜3. 拉絨羅紋窄長裙$79

GU減價女裝單品｜拉絨羅紋窄長裙 $79（GU官網）

拉絨羅紋窄長裙同樣由原價$179減至$79，長裙質地十分保暖，後面小開衩增加腿部線條，上身搭配冷衫已經非常有層次感。

拉絨羅紋窄長裙同樣由原價$179減至$79，長裙質地十分保暖。（GU官網）

GU減價女裝單品｜4. 燈芯絨工人裙$99

GU減價女裝單品｜燈芯絨工人裙$99（GU官網）

燈芯絨工人裙由原價$249減至$99，有啡色和黑色供選擇，內搭樽領或圓領薄冷衫給人休閒可愛的感覺。

燈芯絨工人裙由原價$249減至$99，有啡色和黑色供選擇。內搭樽領或圓領薄冷衫給人休閒可愛的感覺。（GU官網）

GU減價女裝單品｜5. 羽紗大廓形開衫 $79

GU減價女裝單品｜羽紗大廓形開衫 $79（GU官網）

羽紗大廓形開衫由原價$199減至$79，毛茸茸的質感非常親膚，下身搭配普通牛仔褲已非常有時尚感。

羽紗大廓形開衫由原價$199減至$79，毛茸茸的質感非常親膚，下身搭配普通牛仔褲已非常有時尚感。（GU官網）

▼▼▼【按圖看】其他GU特價女裝單品▼▼▼