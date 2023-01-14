小資女5天秋冬穿搭提案　基本款混搭60秒輕鬆出門　每日多睡5分鐘

出社會和上大學後兩大日常煩惱：等一下吃什麼？明天穿什麼？雖然只是簡單的問題，但長期下來每天煩惱也是挺費時又耗神的，到頭來就容易養成一成不變的習慣。



在這個繁忙的時代下，以「一週穿搭」為題的圖文、影音主題已經成了主流產物；再者，對經濟有限的學生及社會新鮮人而言，治裝費並不是日常的必要開銷。今回 Dappei 將以基本單品來提案「女生冬季5天穿搭」，讓你不花大錢也可以時尚過冬天！

女生一週秋冬穿搭提案，不用再煩惱上班、上學穿甚麼啦！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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星期一：憂鬱滿點慵懶系

基本首選：大學 T、冷色系

返工返學第一天多少會讓人有些提不起勁，因此才開始流行起「藍色星期一」（Blue Monday）的說法，因此在憂鬱滿點的星期一最適合快速的懶人式穿搭，並搭配任性且帶點厭世感的冷色調。以慵懶系為主題，推薦單品為秋冬必備「大學 T」，隨意地以套裝式穿搭、搭配牛仔褲或休閒褲款都很合適，鞋款則可搭配近年爆款的 New Balance 或 NIKE 基本型號，簡單快速的搭配都可以很有型。

星期二：打起精神陽光系

基本首選：針織衫、暖色系

到了星期二也開機得差不多了，為了活力迎接一天，就選擇學院感十足的「針織衫」作為主題吧！針織衫材質較柔軟，建議搭配硬挺的材質，如各式剪裁的襯衫單品、牛仔單品，兩者的對比會更顯整體層次；或是搭配更輕盈的長裙、針織裙等，打造陽光暖女氛圍。針織單品的選擇眾多，基本的背心、外襯款式掌握後，不妨試試選擇特殊設計，如長版開叉、粗孔設計等會更吸睛。

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星期三：全副武裝幹練系

基本首選：牛仔外套、淺色系

到了事情最多的星期三，精神通常處於最緊繃的狀態，以一身幹練精明風格出場再合適不過了。推薦以做工代表「牛仔單品」做延伸，基本如牛仔褲、外套，工作繁忙的一天，在穿搭上與其選擇五顏六色，不如以更直覺的白色搭配，強而有力又顯氣場。在冬天裡，扎實的牛仔布料是禦寒最佳首選！

星期四：心花怒放唯美系

基本首選：連身裙、馬卡龍色系

到了一週的末端，不妨讓自己稍休一下，當個冬季裡的少女，以可愛的馬卡龍色系當作主調，推薦 one-piece 類服飾。在冬天裡要著上少女裙裝並非難事，以連身裙為例，基本可以搭配高領內搭或是今年流行大勢喇叭褲款；更進階也可以選擇柔軟材質的毛衣類、絲綢類連身裙，營造少女唯美感。

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星期五：準備開趴低調系

基本首選：大衣、無色系

來到令人最期待的週五，也就是開趴前夕，首推冬天必備的大衣服飾，並以低調的「黑、灰、白」等無色系作為主色。大衣首要先選擇適當的長度，其次則為材質選擇，主要分為常見毛呢款與風衣款；而厚重的大衣也是堆層次的好選擇，不論搭配襯衫、帽 T 都很合適。在無色彩的搭配上也不妨以跳色作為穿搭技巧，為整體增加亮點！

Dappei 結語：

雖然現在天氣偶爾還是炎熱，但也確實悄悄地入冬了，賴床這件事也越來越容易，有時不妨計畫一週穿搭，每天就可以再多睡五分鐘了！



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原文：女大生一週「秋冬穿搭」提案，基本款也能變化多端，60 秒出門懶人公式讓你多睡五分鐘！

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