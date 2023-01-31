LV 6款秋冬皮靴　Archlight厚底靴、經典Monogram高跟長靴超霸氣

沒有女孩能夠抗拒 Louis Vuitton （路易·威登）的包袋，近年來品牌在鞋履上的設計也不容小覷，每季都有讓人嘆為觀止的全新亮點，打算徹徹底底征服女孩們的衣櫃和鞋櫃！



儂編幫大家從官網整理6雙秋冬時髦靴款，有大家搶破頭的Archlight系列運動靴、Monogram經典鞋跟，以及最讓人愛不釋手的皮革長靴！不論哪一雙都能輕鬆把時髦兩字踩在腳下，展現自己最獨特的秋冬造型！

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1. Silhouette 短靴

LV死忠粉不能錯過的這款Silhouette短靴！作為最具代表性鞋款，每季推出新的設計，都讓粉絲們瘋狂搶收！這次採用黑色彈性紡織布製造，穿著更加貼膚舒適，重點鞋跟設計形狀猶如Monogram的花卉圖案，踩在鬆軟雪地上就能留下那夢幻的標誌。

2. Donna 長靴

長靴絕對是打造秋冬Look的必備神器！今年秋冬推出的Donna長靴，寬鬆的筒身符合今年的潮流，以天然小牛皮製作，朱古力啡色的皮革會隨著時間呈現復古光量的色澤，沒有縫線的皮革讓這雙靴款從鞋跟到鞋面都一體成形，就像一件古典藝術品一樣。

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3. Archlight 2.0厚底短靴

這雙在2023初春時裝秀登場的厚底靴，重新演繹殿堂級的LV Archlight運動鞋，楦頭裝飾著銀色線條，搭配浮誇的波浪鞋底頗有蒸氣龐克的意味，一登場就吸引所有人的眼球。採用柔軟的小牛皮鞋面和側面彈性布料包容性更大並且舒適好走。

4. Laureate 短靴

靴子當然也可以是穿搭的重點！這款搶眼的厚底沙漠靴是Louis Vuitton的經典款式，加上各種時髦的拼接元素，撞色的絨面小牛皮以及Monogram老花皮革。輪胎紋厚身鞋底又酷又幫妳無痛增高，讓妳一登場就氣勢滿分。

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5. Podium 厚底長靴

這款長靴的創作靈感源自70年代風格，浮誇又帶點華麗的設計，採用彈性絨面小山羊皮製作，穿上貼膚舒適，而Monogram花卉形鞋跟，在局部覆以經典Monogram帆布，作為完美點綴。

6. Moonlight 短靴

秋冬不能錯過的漆面元素，就算在夜晚也十分引人注目！銀色的金屬細節和搭帶上的LV Circle標誌，露趾設計帶有一點挑逗性感，這款鞋可見Louis Vuitton最擅長的風格混搭，獨樹一幟的設計，適合走在時尚最前面的你。

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