小腿粗女生怎買鞋？5雙顯瘦波鞋、樂福鞋、皮靴 這款鞋底秒長腿
撰文：女人我最大
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氣溫逐漸轉涼，已經準備要買秋冬鞋款的你，除了球鞋之外，這5雙「美腿瘦瘦鞋」也依定要記得加入你的購買清單中！
一秒增高顯瘦氣勢up up，輕鬆成為秋冬的時尚焦點！
盤點顯高又顯瘦的5種鞋款，打造纖瘦長美腿！（點擊放大瀏覽）▼▼▼
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粗跟靴
女鞋品牌D+AF就推薦女生們，可以選擇方頭的粗跟靴，透過靴子的筒圍寬度和具有份量感的方塊跟，便能營造出細小腿的視覺感。
切爾西短靴（Chelsea Boots）
偏好學院風的女生，就能選擇切爾西短靴，D+AF解釋，切爾西短靴鬆緊帶拼接設計的束口，營造出視覺上的層次與豐富度，也能讓腿部線條看起來比實際上再細一些，小厚底的設計，顯高又顯瘦。
同埸加映：秋冬奶茶色波鞋8大推介 NIKE顏值高、adidas、Converse最顯腿長（點擊放大瀏覽）▼▼▼
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長靴
要腿粗的女生大方露腿，真的有點難度.......所以，最適合你們的靴款，莫過於長靴啦！能夠把沒有自信的小蘿蔔藏起來，也能透過靴筒來使腿型變筆直，害怕自己的腿塞不進長靴裡，除了可以買大半號或是1號的鞋子外，綁帶式的款式也能讓腿套進去唷！（來自小編的甘苦談）
厚底樂福鞋
秋冬的多層次穿搭，和樂福鞋這類的皮鞋，真的是絕配呀！小腿肚比較壯的女生，你腳上的樂福鞋記得選擇有小厚底的款式，透過厚底、圓寬的楦型，也能穿上和鞋子同色的襪子，強調腳踝線條，有效打造視覺細腿。
同埸加映：厚底鞋｜6大品牌最新厚底波鞋 New Balance、Converse易襯顯高（點擊放大瀏覽）▼▼▼
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厚底球鞋
買球鞋想要顯腿細，除了鞋子穿上腳後，能不能修飾小腿肚、露出腳踝外，鞋底厚度也是關鍵之一，小編個人觀察，目前大家推推的顯腿細的厚底球鞋，鞋底都落在3.5公分左右，再高，對小粗腿的女生來說，反而會造成下盤更重的反效果。
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