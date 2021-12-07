長筒靴6個零出錯穿搭公式　連身裙、西裝褸露出絕對領域性感誘人

「靴子」無疑是秋冬的熱門單品，短靴、長靴、馬汀靴 ⋯⋯ 每一款都是百搭單品，而近幾年長筒皮靴絕對是當之無愧的必收類型，尤其是在 Bottega Veneta 推出了厚底款長靴後，又帶起一股時髦風潮。



長筒靴除了可以遮住小腿肉之外，再加上簡單的穿搭技巧就可以有很好身材比例，今回 Dappei 就帶搭黨一起來看看長筒靴的穿搭 Look ，還沒有入手一雙長筒靴的人對要筆記下來，趕緊穿起來。

買了長靴但還末有靈感如何搭配的話，以下6個造型示範絕對能滿足你的百變造型。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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短上衣 / 帽 T + 緊身長褲 + 長筒靴

上衣可以選擇一件帽 T 或是短上衣，褲子可以選擇一件簡單的緊身牛仔褲，顯腿細又能拉長腿部比例，外面再搭一件黑色外套，輕便的穿搭穿起來也很舒適，中和了隨意休閒感，多了一些氣質女人味。

五分褲 + 薄針織上衣 + 長筒靴

今年的秋冬忽冷忽熱，不妨穿上舒適感十足的針織長袖上衣，搭配五分短褲以及長筒靴，不僅修飾身形又顯腿長，不過要注意挑選適合的靴筒筒圍，才能讓腿型看起來更直，尖頭款式的鞋型優雅又時髦。穿搭色系不妨選擇溫柔的奶茶色調營造知性氣質，給人一種又酷又可愛的街頭風。

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西裝外套 + 長筒靴

這樣的穿搭方式在各大時裝周的街拍中相當常見，上衣選擇一件 Bra Top 或是直接穿上一件西裝外套並繫上皮帶凸顯腰身，顯瘦又能優化比例，腳上再搭上長筒靴，並用髮夾將頭髮盤起，顯得更加乾淨俐落。

連身裙裝 + 長筒靴

大地色系是秋冬裡最百搭的色系，裙子做了 V 領的抽繩皺褶設計，下襬和領口也做了荷葉邊的裙襬，走起路來帶著輕飄飄的仙氣以及知性溫柔的味道，如果早晚溫差大時也可以套上卡其色的寬鬆西裝外套，保暖之餘也營造漂亮的視覺漸層。

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長大衣 + 長褲 / 短裙 + 長筒靴

硬挺的靴筒讓整體穿搭更俐落，經典的黑色皮靴自帶一股酷帥感，杏色的長筒靴就柔和許多，相比於漆皮的質感，微微亮面更顯高級也更吸睛，只要隨意地搭上毛衣或是一件風衣就顯得知性大氣，上班、約會都很適合。

長袖襯衫 + 馬甲背心 + 長筒靴

馬甲背心 + 長袖襯衫不管是撞色或是同色系的搭配都很適合，梨形身材的搭黨們可以選擇能夠蓋至臀部的長版襯衫，這樣休閒輕鬆的搭配方式正好可以修飾臀部線條，在冬天穿上一雙長筒靴既能保暖又好看。

Dappei 結語：

看了這麼多秋冬穿搭 Look ，你也等不及想要入手一雙最時髦的長筒靴了嗎，這樣顯瘦的長靴穿搭你一定要學起來。



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原文：女大生、小資女必學「長筒靴」穿搭公式，風衣、西裝外套都好搭，穿出初秋的酷甜魅力！

【本文由「dappei 搭配 - 穿搭社群 & 流行生活網」授權提供。】