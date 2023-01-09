腳型檢測表｜O型腿、X形腿適合穿哪一種靴？這種腿型是天生模特兒

冬天到了，路上穿靴子的人也越來越多了，但為什麼有的人穿上靴子就能顯得兩條腿又細又長，但換作自己穿上同款靴子，只會顯胖顯短還顯醜！



但其實這和腳型有很大的關聯，趕快跟著小紅書博主分享的「腿型檢測表」，來看看自己到底適合哪款靴子，一起拒絕在今年冬天洗冤枉錢！

腳型檢測表，測自己適合穿哪一種靴子！（點擊放大測試）▼▼▼

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腿型小測試

Q1. 雙腳站直於地面且併攏後，檢測膝蓋是否能併攏？

選A：可併攏

選B：無法併攏

Q2. 腳踝是否可以併攏？

選A：可併攏

選B：無法併攏

Q3. 小腿是否可以併攏？

選A：可併攏

選B：無法併攏

一起來看答案吧↓

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ABB腿型（X腿型）

這個腿型的女孩們屬於「X腿型」，你們比較適合整骨靴以及過膝靴，只要能改善小腿的劣勢，就能顯得雙腿又細又直！

AAB腿型（XO腿型）

這個腿型的女孩們屬於「XO腿型」，比較適合寬筒靴、V型靴，這兩種靴子可以有效的拉長腿型，讓穿上靴子後的姐妹，從視覺上看起來直接秒變180長腿姐姐！

BAA、BAB、BBB腿型（O型腿）

這三款腿型的女孩屬於「O型腿」，比較適合版型比較硬挺的過膝長靴，可以改善小腿外翻的鞋子，也能讓你們今年冬天的腿看起來又長又直。

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AAA腿型

如果檢測出來屬於AAA的姐妹們，那恭喜你小妖精穿什麼靴子都可以～因為每一款靴子穿在你的腿上都很好看，所以趕快拉上你的閨蜜一起來檢測，不要再花冤枉鞋買錯款式啦！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】