情人節2023｜精選最新入門心形耳環款　必擁Gucci、CHANEL、Dior

【情人節2023｜心形耳環｜名牌耳環2023】情人節又快到了，在這個既浪漫又甜蜜的節日，不如為自己購物慾找藉口！耳環絕對是女生日常必不可少的飾品，而情人節象徵浪漫的愛情，大家不妨選購以心形細節為設計的耳環，既突顯個人品味，又不失時尚感，且心形從不退流行。以下《01女生》記者為大家推薦15款2023心形耳環吧！



情人節2023｜19款名牌心形耳環 最平$2,000入手

心形耳環｜1. Gucci Trademark heart-shaped earrings HK$ 2,000

Gucci這款心形耳環相當經典，耳環以心形細節為設計特色，耳環置中位置刻印了品牌的商標，低調設計令日常佩戴都不會過份誇張，採用925紋銀製作，一般⽽言是不會引起過敏反應的，所以有容易過敏的女生們佩戴這款耳環都不會發炎。

【情人節2023｜心形耳環｜名牌耳環2023】Gucci Trademark heart-shaped earrings HK$ 2,000（Gucci 官網）

心形耳環｜2. Gucci Heart earrings with Interlocking G HK$ 2,450

喜歡浮誇款式的女生們，這款心形耳環絕對適合你們，Interlocking G心形耳環以紅色琺瑯精製而成。雖則對比以上一款相對誇張，不過此款是超小型耳環系列，而小耳環的吸引力就是自由搭配，讓穿搭精緻度提升！

【情人節2023｜心形耳環｜名牌耳環2023】Gucci Heart earrings with Interlocking G HK$ 2,450 （Gucci 官網）

心形耳環｜3. CHANEL CLIP-ON EARRINGS HKD 9,900

沒有耳洞的女生以往購買耳夾式的耳環相對困難，以往不少奢侈品牌都甚少推出耳夾式的耳環，令部份女生的選擇都變少。不過CHANEL這款耳環一定是沒有耳洞的女生恩物，不但以耳夾式設計，而且耳環表面亦佈滿金和粉紅的水晶，華麗又充滿少女心。

【情人節2023｜心形耳環｜名牌耳環2023】CHANEL CLIP-ON EARRINGS HKD 9,900 （CHANEL 官網）

心形耳環｜4. CHANEL PENDANT HKD 7,500

簡約的設計往往是最吸引，耳環以吊墜設計，華麗的金色元素配搭綴有水晶的雙 C logo，下半部加上雙 C logo黑色心形，心形背面亦佈滿金和灰水晶，低調卻不失霸氣。

【情人節2023｜心形耳環｜名牌耳環2023】CHANEL PENDANT HKD 7,500 （CHANEL 官網）

心形耳環｜5. Dior CLAIR D LUNE Earrings HKD3,400

Dior的耳環一向都深受女生們喜愛！不少耳環款式都加入了經典「CD」標誌及Dior獨有的元素，氣質時尚典雅。Dior CLAIR D LUNE 耳環就採用了心形吊飾綴以密鑲銀反光水晶，優雅又不失少女感。

【情人節2023｜心形耳環｜名牌耳環2023】Dior CLAIR D LUNE Earrings HKD3,400 （Dior 官網）

心形耳環｜6. Dior MY ABCDIOR TRIBALES HEART EARRING HKD2,500

My ABCDior耳環正面綴以一顆白色樹脂珠，背面則飾有一顆較大的樹脂珠，並採用了心形的水晶襯托，設計獨特又高雅，且突顯出個人風格。

【情人節2023｜心形耳環｜名牌耳環2023】Dior MY ABCDIOR TRIBALES HEART EARRING HKD2,500 （Dior 官網）

▼▼▼【按圖看】情人節2023｜心形耳環｜名牌耳環2023：精選多款心形耳環款式及售價▼▼▼