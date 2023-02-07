2023情人節禮物男/女友推薦｜嚴選20+願望清單 附$30優惠券連結

2023情人節將至，大家都總想為另一半送上禮物，當中的驚喜和心意都代表著對彼此的愛，所以絕不能馬虎，還在傷腦筋如何挑選禮物？以下「01網購」一次過整合2023年情人節浪漫禮物提案，小編更精選了一系列的人氣高級香水、護膚品、3C產品，款款禮品都充滿心思及實用性，無論是送男女朋友、閨密、或是單身族自用都不會出錯！

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送給「她」的禮物提案 女朋友願望清單

1.CHANEL淡香水 - 高級經典花香之選

CHANEL - CoCo EDT 可可女士淡香水，以保加利亞玫瑰、橘子及茉莉為前調香氣，形成滿滿橙花與柑橘的開瓶香味，繼而進入以東方玫瑰、東方茉莉、含羞草、香油樹花組成的主調香味，再來持續香味則是東加豆、芳香樹膠、廣藿香，散發出琥珀屬的花香調，呈現出溫暖性感的氣息，是一款引人遐思、神祕卻熱情的經典香水。

CHANEL - CoCo EDT 可可女士淡香水 50ml

「01網購」 入手價：36900 積分+$369

優惠價：$738（原價：$940)



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2.Clarins - 皇牌賦活護膚CP黃金組合

Clarins - 皇牌護膚套裝 賦活雙精華 + 賦活精華眼霜，以「水+油」黃金配方，完美揉合21種高效水溶性及油溶性的修護植物萃取，一滴黃金雙力量，極致發揮5大細胞修護功效：再生、滋養、保濕、活氧及防禦，徹底告別肌膚歲月痕跡。再配合賦活精華眼霜，舒緩修護緊致眼周肌膚，全面呵護至愛的肌膚！

Clarins - 皇牌護膚套裝 賦活雙精華 + 賦活精華眼霜

「01網購」 入手價：51900 積分+$519

優惠價：$1,038（原價：$1580）



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3.Clé de Peau - 透亮美肌奢華套裝

Clé de Peau -鑽光透亮蜜粉具智能感光科技的幼滑細緻粉末，配合妝前乳液，賦活肌膚細胞自身力量，締造絲滑無瑕鉑鑽光芒粧感。持續使用，可提升肌膚的細緻、水潤及剔透感。12小時持粧同時預防過量皮脂分泌，打造柔和透光粧容，兩者配合讓至愛時刻呈現最閃亮一面。

Clé de Peau - 奢華美妝套裝 鑽光透亮蜜粉 + 妝前乳液

「01網購」入手價：48400 積分+$484

優惠價：$968（原價：$1,489）



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4.Estee Lauder - 皇牌小棕瓶 極速修復再生

全新第七代的升級再生基因修復精華採用劃時代基因訊息協調技術，強效極速修復肌膚，擊退多重初老跡象，同時為肌膚抵禦生活的環境傷害，只需1滴管份量，肌膚瞬現水潤光澤，締造飽滿透彈肌。連續使用3星期，更能加速減淡細紋，肌膚倍顯細嫩緊緻，讓最愛成就最美的自「肌」。

Estee Lauder - 全新升級再生基因修復精華 (第七代) 100ml

「01網購」 入手價：29900 積分+$300

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5.Shiseido 資生堂 - 滋養抗皺救星

SHISEIDO 資生堂 - 深層滋養抗皺眼霜及終極再生乳霜，糅合全新抗皺成分水肽Aqua Peptide及昆布彈力複合物，有效令肌膚回復柔軟，深層滋養肌膚，同時顯著撫平皺紋。注入能提升肌膚活力的明日葉複合物及紅棗精華，喚醒肌膚感應力，加速肌膚自我修復及吸收力，使眼周細緻幼滑有光澤，至愛就不用再擔心細紋出現。

SHISEIDO 資生堂 - 滋養抗皺套裝(深層滋養抗皺眼霜15ml + 終極再生乳霜75ml)

「01網購」 入手價：39900 積分+$399

優惠價：$798（原價：$1,480）



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送給「他」的最實用禮物提案

1.BVLGARI淡香水 - 低奢清新氣質男士香水

BVLGARI - Pour Homme 大吉嶺茶淡香水，以大吉嶺茶、黑加侖花等為基調，再加入水蓮，氣味清新舒透、簡單而純粹。中調則散發癒創木、胡椒的雅致；後調洋溢著透明琥珀、麝香的溫暖。賦予男朋友乾淨而清爽的氣質，作為禮物實用且浪漫。

BVLGARI - Pour Homme 大吉嶺茶淡香水 100ml

「01網購」 入手價：24900 積分+$249

優惠價：$888（原價：$498）



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2.SK II - 男士淨肌煥活套裝

SK II - 男士煥活保濕潔面乳及男士活能神仙水，說到護膚不再是女士專利，男士同樣需要護膚保養。煥活保濕潔面乳是為男士打造的泡沫潔面乳，蘊含Pitera™精華及潤膚成分，淨澈肌膚，控油潔淨不干澀。再配合活能神仙水，從肌底改善膚質，逐步對抗毛孔、油脂失衝、乾燥暗啞、皺紋及鬆弛等男士問題，促進肌膚更新。

SK II - 男士煥活套裝 (煥活保濕潔面乳 120g + 活能神仙水 230ml)

「01網購」 入手價：64900 積分+$649

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3.Kiehl's - 男士潔面保濕套裝

Kiehl's - 男士潔面套裝，對男士來說潔面是每天必不可少的一環。男士全效潔面啫喱配方含有咖啡因、薄荷、維他命E及柑橘萃取物，有助喚醒肌膚，令肌膚感覺清爽。潔面後使用全效爽膚水，能用於日常護理，還可以作鬚後水使用，舒緩肌膚。最後用上特效保濕乳，一整天持續保濕。

Kiehl's - 男士潔面套裝（全效潔面啫喱 250ml ＋全效爽膚水 250ml ＋特效保濕乳霜 125ml）

「01網購」 入手價：29900 積分+$299

優惠價：$598（原價：$820）



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4.Bose - 最強消噪耳機 發燒級音質

Bose Quiet Comfort Earbuds 真無線藍牙消噪耳機，想給忙碌的男友送上Me Time，浸沉在自己的私人小空間裏？Bose的這款擁有消噪功能的耳機便十分適合，當中的消噪耳塞採用結合主動及被動式消噪科技的創新專利技術，同時耳塞的聲學結構均可播放出豐富沉穩的低音和逼真音效。

Bose Quiet Comfort Earbuds 真無線藍牙消噪耳機

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優惠價：$1,659（原價：$2,299）



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5.Booster - 專家級便捷消噪按摩槍

Booster T-One Smart Hit 專業級運動按摩槍，外型不單簡約，加入全新 Smart-Hit 擊打控制技術，Smart-Hit模式下，力度可以由慢至快或波浪型的轉換，為用家帶來全新波浪式按摩體驗，再配合6個不同形狀按摩頭，針對男友不同部位的肌肉酸痛問題，讓他在忙碌一天後感到無比舒適。

Booster T-One Smart Hit 按摩槍

「01網購」入手價：41000 積分+$410

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給更好自己的禮物提案

1.Eliana 自動捲髮棒 - 10秒展示亮麗造型

悅己者為自己為何不可？好好打扮，愛自己多一點！Eliana的自動捲髮棒只需一鍵，3個溫度調節160℃/190℃/220℃，10秒速熱 28mm捲髮，輕易締造零毛躁光澤造型，而且造型效果持久，造型輕鬆掌控，所有髮質均適用。

Eliana 自動捲髮棒Automatic Curler

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2.Oral B - 浪漫玫瑰金限量版電動牙刷

Oral B - Genius X AI智能電動牙刷，有6種可見的刷牙模式：日常清潔、專業清潔、敏感、美白、牙齦護理和舌頭清潔，同時牙齦壓力控制會自動減慢刷牙速度，好好保護您的牙齦，讓您永遠不會錯過任何地方，從而實現卓越清潔和健康的牙齦。

Oral B - [限量版]Genius X AI智能電動牙刷 配備藍牙連接

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3.Jujy 清潔機 - 智能暖吸冷收毛孔神器

Jujy - 冷暖收毛孔黑頭清潔機，有效解決面部油脂堵塞問題，補水保濕清潔一步到位，拒絕黑頭閉口。以熱水導出軟化角質同時，後續更好清潔吸附黑頭，達到深層清潔，一機兩用，幹吸濕同步進行，清潔徹底同時補水保濕，避免皮膚拉扯損傷。冷水則收縮毛孔，冰療緊緻修復鎮靜肌膚，縮小毛孔讓肌膚恢復健康狀態。

Jujy - 冷暖收毛孔黑頭清潔機(連保濕精華水)

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4.麥盧卡蜂蜜 - 舒緩喉嚨不適恩物

康維他 - Comvita (PI) UMF5+ 麥盧卡蜂蜜 500g，含有強效及穩定的抗菌活性因數，特別適用於強健消化系統、紓緩上呼吸道不適症狀，滋潤喉嚨。同時強健消化系統，紓緩腸胃不適。

康維他 - Comvita (PI) UMF5+ 麥盧卡蜂蜜 500g

「01網購」 入手價：9400 積分+$94

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5.Le Blanche -天然火山熱石身體舒壓按摩

用於熱石療法的按摩熱石，經過特殊加熱後，放置在人體的皮膚或經絡上，以天然火山熱石反射穴位傳導，改善四肢冰冷及促進排毒功能及淋巴系統循環，是個人養生不錯的選擇。

Le Blanche 天然火山熱石身體舒壓按摩

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情人節限定 浪漫自煮晚餐提案

1.浪漫下廚和牛套餐

情人節不想到外晚餐，一於與至愛下廚，培養感情！全港九新界多達12個取貨點，不用怕「同人逼」。套餐包括：F1 MB6-7澳洲和牛肉眼 (250g-290g) X1件，F1 MB6-7澳洲和牛西冷 (250g-290g) X1件，藍鑽蝦仁 (約250g) X1包，天然帆立貝柱 (約170g)(4粒裝) X1包，加送：4重朱古力系列 (52g) 及純在果汁(8選2)，浪漫滿分！

浪漫下廚和牛套餐

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2.Häagen-Dazs™ 暖笠笠愛意雪糕火鍋

Häagen-Dazs™ 精點雪糕火鍋套裝 (共16球雪糕) 包含玻璃火鍋爐1套、火鍋叉2支、16個指定口味迷你雪糕球*: 4球芒果紅桑子、4球芒果、4球朱古力及4球焦糖脆餅及朱古力醬 240ml，作為二人餐後甜品充滿濃濃愛意情調。

*Häagen-Dazs™ 精點雪糕火鍋套*雪糕口味及食材會因季節性及貨源略作調整，恕不另行通知；圖片只供參考 **產品只適用於外賣自取，不適用於堂食

Häagen-Dazs™ 精點雪糕火鍋套裝 (共16球雪糕)

「01網購」 入手價：18900 積分+$190

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