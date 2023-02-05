情人節2023禮物｜8款心形手袋推介最平2千5內！Dior、Celine必收

【情人節2023禮物｜心形名牌手袋推介】情人節就到了！在這個充滿浪漫氣氛的節日，女生們總希望在穿搭上花點心思添加節日感！多個品牌都推出了心形手袋款式，設計獨特而且充滿浪漫感覺，大家不妨從手袋著手，在節日中增添濃濃愛意！《01女生》為大家盤點8款名牌心形手袋推介，用作情人節送禮或自用都相當適合，而且最平只需$2,400即可入手，小資女千萬不要錯過！



【情人節2023禮物｜心形名牌手袋推介】多個品牌都推出了心形手袋款式，設計獨特而且充滿浪漫感覺！（choisaaaa@IG）

情人節2023禮物｜心形名牌手袋推介：DIOR CARO 心形小袋配鏈帶 $9,100

DIOR 最近推出了新款 CARO 心形小袋配鏈帶，單是愛心袋形已成功俘虜了一眾少女心。手袋採用品牌標誌性的 Cannage 藤格紋圖案小牛皮製造而成，袋面綴以心形主題圖案小細節，更添濃濃愛意。手袋配以金屬配飾增添高雅感，另設有可拆卸式鏈帶，可作斜背包使用，以 $9,100 的定價而言絕對是性價比超高，值得入手收藏！

情人節2023禮物｜心形名牌手袋推介：DIOR CARO 心形小袋配鏈帶 粉紅色 $9,100（DIOR 官網）

情人節2023禮物｜心形名牌手袋推介：DIOR CARO 心形小袋配鏈帶 紅色 $9,100（DIOR 官網）

情人節2023禮物｜心形名牌手袋推介：LOUIS VUITTON POP MY HEART 隨身包 $16,300

LOUIS VUITTON 推出的 Bubblegram 系列主打鮮艷明亮色調，手袋款式不論是顏色還是袋身設計也相當迷人！Bubblegram 系列中的 POP MY HEART 隨身包就特別能夠迎合情人節的氛圍。手袋採用絎縫小牛皮製造而成，袋上綴有經典 Monogram壓花圖案，再配合愛心袋形，非常獨特優雅！手袋有紫丁香色及火龍果粉紅色，2隻顏色都很特別及搶眼奪目！

情人節2023禮物｜心形名牌手袋推介：LOUIS VUITTON POP MY HEART 隨身包 紫丁香色 $16,300（LOUIS VUITTON 官網）

情人節2023禮物｜心形名牌手袋推介：LOUIS VUITTON POP MY HEART 隨身包 火龍果粉紅色 $16,300（LOUIS VUITTON 官網）

情人節2023禮物｜心形名牌手袋推介：CELINE TRIOMPHE帆布及小牛皮中型 CELINE HEART 手袋 $13,000

CELINE 標誌性的 Triomphe 帆布深受女生歡迎，這款中型 CELINE HEART 手袋採用純白色 Triomphe 帆布，略帶柔和優雅感，配以小牛皮飾邊幫助突出手袋的層次感，同時充滿復古感覺，再配合愛心形狀的袋身就更顯甜美優雅。手袋設計典雅不浮誇，可配襯各種時尚風格，百搭易襯！

情人節2023禮物｜心形名牌手袋推介：CELINE TRIOMPHE帆布及小牛皮中型 CELINE HEART 手袋 $13,000（CELINE 官網）

情人節2023禮物｜心形名牌手袋推介：COACH HEART 絎縫斜背手袋 $3,950

背上心形手袋其實不一定要走甜美可愛風，想型格率性都一樣可以！推介 COACH 這款HEART 絎縫斜背手袋，雖然同樣是愛心袋形，但採用黑色絎縫 NAPPA 皮革打造而成，驟眼看起來已相當型格，配襯休閒還是隆重的時尚穿搭都別有一番風味。加上 COACH 手袋向來以性價比高而聞名，這款 HEART 絎縫斜背手袋只需 $3,950 就可以入手得到，小資女也可以考慮一下！

情人節2023禮物｜心形名牌手袋推介：COACH HEART 絎縫斜背手袋 $3,950（COACH 官網）

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