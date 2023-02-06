情人節手袋｜20款精品腋下包　LV、Dior、Celine、Prada、BV必敗

撰文：Bella儂儂
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腋下包典雅又復古的設計，讓它成為女孩近年來的新寵，在今年秋冬時裝伸展台上的手袋依然沒有想放過女孩的荷包。

不管是經典款的翻玩，還是以摩登潮流的方式演繹，每個品牌都推出時髦又可愛的腋下包，儂編在這裡整理出 20 款全新的腋下手袋，在年底想要買個手袋犒賞自己嗎？這張購物清單絕對可以滿足妳！

20款精品腋下包推薦，各種風格實有一款啱你心水！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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Dior

以經典 Lady Dior 為藍本所延伸的「Lady D-Joy」，延續識別度極高的籐格紋設計，再搭配上細緻的小羊皮面料，以帶點粗獷的鏈帶設計，優雅又不失帥氣的風格，酷女孩也會喜歡。

Alexander McQueen

Alexander McQueen叛逆又不失英倫氣息的設計，讓品牌一直以來就擁有一票鐵粉！再本季品牌推出了一款名為「Jewelled Hob」的手袋，由幾何的皮革切割構成，再搭配上如珠寶般的手指虎提把，個性指數破表的風格誰能不愛？

Bottega Veneta

近年再次翻紅的 Bottega Veneta，在本季運用休閒感十足的丹寧料面料重新演繹賣翻天的寬版編織包！這款名為「Brick Cassette」的手袋，短背帶的設計，加上丹寧料面料的呈現，讓整體擁有率性不羈的氣息。

Louis Vuitton

在半月包滿天飛的時尚圈裡，Louis Vuitton 在 2022 年早春系列中，巧妙的將其手袋輪廓已上弦月的方式呈現，時髦又具未來感的風格，一下就抓住了眾人目光，在本季秋冬該手袋換上了牡丹花朵的外衣，搭配上 monogram 的襯底，帶點古典美的氣息，身為品牌鐵粉的人一定會想收藏。

Balenciaga

以圈粉酷女孩的沙漏包為藍本，這款「Crush」手袋，運用銀色的澎潤面料，搭配上粗獷的鏈袋，充滿個性的設計，絕對會成為 Balenciaga 下一個IT Bag。

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Celine

在 Hedi Slimane 的帶領下，Celine 已成為 Z 世代心目中最愛的品牌，這款 logo 腋下包延續其設計師熱愛的華麗搖滾風格，簡單且吸睛的設計，即便妳只是穿一件 T-Shirt 牛仔褲，換上這款手袋也能瞬間很有型。

Salvatore Ferragamo

近日改朝換代的 Salvatore Ferragamo，在新任創意總監的首場大秀後，品牌討論度瞬間飆高！在設計師的新作品上市前，這款「Maxi Gancio」腋下包可以讓妳過過乾癮，品牌將經典的 logo 放大成金屬扣環，讓手袋在金屬扣件的點綴下，呈現出具有個性的風貌，

Tod's

以鎖鏈代表與人之間緊密連結的「Kate」單品，是 Tod's 旗下最受人歡迎的系列之一，這次品牌運用方正都會的風格設計打造出一款摩登感十足的手袋，典雅不具有季別限制的設計，背上十年都不退流行。

Fendi

想找一款身兼首飾功能的手袋嗎？Fendi 這款「O'Lock Swing」吸睛的鏈帶設計，不只肩背很時髦，手拿時垂墜的鏈帶則化身成手鏈，成為最美的首飾。

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Loewe

Puzzle 是 Loewe 之中最具代表性的手袋，在今年品牌推出的一系列枕頭包中，Puzzle 亦化身為腋下包的形式，並以澎潤的外型登場！可愛度滿分的外型，今年秋冬穿搭重點就靠它了。

Michael Kors

小資女最愛的 Michael Kors，在秋冬亦推出一款腋下包，金色鏈帶與皮革背帶的混搭，能滿足女孩各種不同的穿搭風格。

MiuMiu

MiuMiu 身為精品界的可愛教主，在手袋的設計上總能甜到像吃糖！這款「Miu Wander」手提機背包，運用綢緞為面料，搭配上經典的抓皺衍縫設計，讓整款手袋充滿浪漫的氣息。

Chloé

有靚袋製造機之稱的 Chloé，這款復刻品牌經典手袋的「Edith」，在本季換上淡粉色的外衣，精巧的尺寸，以及迷人的配色，女孩是不是再次心動？

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Saint Laurent

自帶性感氣息的 Saint Laurent，這款詢問度極高的「LE 57」手袋，在今年也跟上芭比粉風潮！細膩的小羊皮面料，再搭配上蓬鬆的衍縫設計，下半年派對這麼多，這款包搶眼的配色一定能讓妳成為焦點。

Valentino

讓時尚圈掀起「芭比粉」風潮的 Valentino，在這款鏈帶肩背小包上，除了以品牌本季的 PP Pink 為主色調外，更將標誌性的鉚釘運用於其中，別具風格的設計，讓妳的目光無法移開。

Burberry

巧妙的將 Burberry 經典格紋以衍縫車線方式呈現的「Lola」手袋，在這次以淡雅的寶寶藍登場！搭配上淡金色的鎖扣設計，優雅可愛的模樣，再次奪走女人芳心。

Prada

帶起腋下包的風潮的 Prada，品牌旗下的「Re-Edition」系列手袋從再生帆布的面料到皮革材質， 只要推出新配色就能立刻秒殺！這次品牌皮面料搭配粉色配色呈現，將這款帶有復古氣息的手袋用更甜美的形象抓住女孩的心。

Tory Burch

Tory Burch 是許多精品初心者的首選，這次品牌以標誌性的緹花面料呈現這款腋下包，在細節處運用仿舊的五金做設計，讓整體充滿雋永迷人的氣息。

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Bvlgari

珠寶起家的 Bvlgari，近年來已代表品的蛇頭所設計的手袋亦是許多女孩的最愛！這款用祖母綠配色為發想的手袋，搭配上金色的蛇頭設計，加上腋下包的半月包型，其奢華又具優雅氣息的風格，不管是出入晚宴，還是一場浪漫的約會都很適合。

Longchamp

時髦的設計加上平實的定價，讓 Longchamp 成為小資女的最愛！近日品牌推出多款皮質手袋，不僅質感滿分，還能讓許多人無痛入手！這款「Roseau Croco」系列手袋，運用動物壓紋呈現出細緻的面貌，再搭配上亮橘色彩，讓手袋整體變得超級吸睛！

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