CHANEL手袋2023｜7款薄荷綠色新品推介　CHANEL 22、小廢包必收！

CHANEL手袋2023｜綠色繼續是今季的大熱色，即將踏入春季，在日常穿搭中注入耀眼的綠色，可以營造出清新優雅感，而CHANEL最近也悄悄地上架了多款「薄荷綠色」時尚單品，其中以 CHANEL 22 手袋最為亮眼，經典袋款注入夢幻新色，呈現出春日活力感，非常值得收藏！《01女生》為大家整合7款CHANEL薄荷綠色時尚單品，一起看看吧！



CHANEL手袋2023｜CHANEL最近也悄悄地上架了多款「薄荷綠色」時尚單品，其中以 CHANEL 22 手袋最為亮眼！（CHANEL 官網）

CHANEL手袋2023｜CHANEL 22 手袋 HKD 41,000

隨著大手袋熱潮牽起，各大時尚品牌都紛紛推出各式各樣的大手袋，而 CHANEL 22 絕對是喜歡大手袋的女生不得不入手之選，每次推出新色、新布料都必定引來大批女生搶購！CHANEL 22 手袋是品牌設計出來向 CHANEL No.22香水致敬的，手袋採用菱格紋設計更顯質感，今次推出的淺綠色新色亮眼奪目，採用光面小牛皮配以金色金屬配件，把優雅感與活力感完美拿捏，絕對值得入手一個迎接春日。

CHANEL手袋2023｜CHANEL 22 手袋 HKD 41,000（CHANEL 官網）

CHANEL手袋2023｜細碼桶形手袋 HKD 35,500

春日就是可以嘗試玩味感時尚單品的時候，除了可以大玩鮮艷繽紛色彩外，也可善用吊飾小細節，打造一個充滿個人特色的時尚造型！水桶袋型向來給人甜美可人的感覺，而 CHANEL 這款細碼桶形手袋今次注入淺綠色新色，就更能突顯出夢幻感，鏈條上再綴以雙C Logo、彩色樹脂等小吊飾，融化了一眾少女心了！

CHANEL手袋2023｜細碼桶形手袋 HKD 35,500（CHANEL 官網）

CHANEL手袋2023｜細號化妝箱 HKD 31,500

隨著春夏的來臨，相信小廢包熱潮又會再度掀起！CHANEL 這款細號化妝箱，採用圓形袋形相當別緻優雅，選用拉鏈設計，而且收納空間也不算小，日常外出時擺放個人物品尚算夠用，所以這款小袋子絕對是「小」而不「廢」！手袋採用菱格紋設計，袋面上亦飾有同色雙C標誌，令手袋更顯唯美！

CHANEL手袋2023｜細號化妝箱 HKD 31,500（CHANEL 官網）

CHANEL手袋2023｜鏈條垂蓋手提電話套 HKD 29,200

CHANEL 這款鏈條垂蓋手提電話套絕對是女生入門級之選，3萬元有找即可入手。手袋採用淺綠色光面小牛皮製造而成，容量方面不單止可以擺放手機，適量個人小物也可以放得下，日常外出時佩戴就最適合不過！鏈條採用粉紅、淺綠漸變色配以金色金屬，為手袋加以點綴，夢幻感十足！

CHANEL手袋2023｜鏈條垂蓋手提電話套 HKD 29,200（CHANEL 官網）

▼▼▼按圖看更多CHANEL薄荷綠色時尚單品推介▼▼▼